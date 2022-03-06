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Прокуратура порушила справу за фактом розстрілу рашистами 6 людей у селі Ясногородка

06/03/2022 17:22

На Київщині обласна прокуратура сигналізує про чергове вбивство військовими ЗС Росії цивільних осіб – шестеро людей у селі Ясногородка на північний захід від Василькова.

“Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства 6 мирних мешканців та поранення ще 1 особи. Дії військовослужбовців РФ кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни ( ст. 438 КК України)”, – ідеться в повідомленні відомства в неділю, 6 березня.

За даними слідства, 5 березня 2022 року окупанти вчинили напад на блокпост у селі Ясногородка Фастівського району.

Було вбито шість осіб, ще один чоловік отримав поранення. Також окупантами повністю знищено легковий автомобіль.

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