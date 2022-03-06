На виїзді з Ірпеня окупанти розстріляли цивільних, що евакуювалися; троє загиблих

На виїзді з міста Ірпінь під Києвом російські війська відкрили вогонь по цивільних під час їхньої спроби евакуюватися з міста.
Про це вранці в неділю, 6 березня, повідомляє кореспондент “Радіо Свобода”.
Щонайменше троє людей загинули, в тому числі – двоє дітей, ще одна людина в тяжкому стані через поранення.
Вогонь, імовірно, вівся з мінометів. Серед загиблих можуть бути члени однієї родини.
Підтвердження цих даних з інших джерел поки немає.
Передмістя Києва за останні дні зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ, які ракетами розбомбили Ірпінь, Бучу, Гостомель, Бородянку, Ворзель. У Приірпінні немає мобільного зв’язку.
Окупанти розбили залізничну колію, щоб унеможливити виїзд з Ірпеня поїздами. Евакуація мірою можливостей здійснюється автобусами.
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