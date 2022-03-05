Окупанти під Києвом розстріляли цивільне авто: дві загиблі, четверо поранених

Анастасія Яланська

На Київщині прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу цивільного автомобіля окупантами, унаслідок чого загинули двоє людей.

Про це 5 березня повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури, про що пише “УП”.

За даними слідства, напередодні, 4 березня, шестеро осіб їхали на авто із селища Ворзель Бучанського району Київської області. Під час руху вони зустріли колону військової техніки ЗС Росії, позначену літерою “V”. Військові відкрили по цивільних вогонь з танкових кулеметів.

Внаслідок обстрілу загинули жінка і 17-річна дівчина. Ще четверо осіб отримали осколкові поранення, серед них – дівчата 17 та 7 років.

Дії військових країни-агресора кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни. Києво-Святошинська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за ст. 438 КК України.

Із соцмереж стало відомо, що внаслідок цього обстрілу загинула Анастасія Яланська.

Вона вела блог у телеграмі й в останні дні розповідала, що займається гуманітарною волонтерською діяльністю в районі Ірпеня, Бучі та Житомирської траси, де тривали бої з окупантами.

Нагадаємо, в попередні дні в селі Гурівщина Бучанського району, на Житомирській трасі, російські танкісти так само розстріляли два авто з цивільними.

Читайте також:

“Танкіст не полінувався розвернутись і спалити авто з дівчиною”: кадри для Гааги з села Гурівщина під Києвом