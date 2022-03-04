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“Танкіст не полінувався розвернутись і спалити авто з дівчиною”: кадри для Гааги з села Гурівщина під Києвом

04/03/2022 15:28

У селі Гурівщина Бучанського району, що за 18 км від Києва по Житомирській трасі, російські танкісти розстріляли два автомобілі з трьома цивільними людьми, з них дві молоді жінки.

Про це повідомляють місцеві мешканці, які бачать на вулицях села останки тіл загиблих та спалені цивільні автівки.

“У пакеті – все, що лишилося від 17-річної дівчини після вчорашнього прямого влучання русского танкіста. 3 березня вранці колона танків, що рухалася на Київ, розстріляла автівку “Део”, в якій їхали дівчина з батьком”, – пише у фейсбуці журналістка Олена Зварич.

Вона розповіла “Новинарні“, що батько й дочка рухалася в напрямку на захід. Коли зустріли колону танків – розвернули авто й почали тікати, і тоді по них вистрелив танк ЗС Росії. Загинули обоє.

За схожих обставин, за свідченням самовидців, загинула в Гурівщині ще одна молода жінка, яка кермувала “мерседесом”.

Вона їхала Житомирською трасою і, побачивши назустріч танки, повернула на вулицю села та запаркувалася за магазином.

“Танкіст не полінувався спинитися, розвернути жерло гармати на 60 градусів і підбити “мерседес” втікачки.

Жінка немісцева, номерні знаки автомобіля та саму загиблу ідентифікувати не вдалося. Від “мерседеса” лишився спалений скелет. Частина тулуба жінки лежить поруч на землі, прикрита рядниною”, – розповіла Олена Зварич.

За свідченням старости села, в Гурівщині четверо поранених місцевих мешканців із вогнепальними ранами.

4 березня поруч із селом і надалі триває стрілянина, цим напрямком окупанти намагаються наступати на Київ із заходу.

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