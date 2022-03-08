Польща готова надати винищувачі МіГ-29 для України, якщо США забезпечать заміну

Міг-29 ВПС Польщі. Фото: Shutterstock

Польща готова передати на американську авіабазу в Німеччині винищувачі МіГ-29 радянського зразка, про які просила Україна, але просить у США надати літаки на заміну.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау, опублікованій ввечері у вівторок, 8 березня, повідомляє “Європейська правда”.

“Влада Республіки Польща, після консультацій між президентом та урядом, готова негайно та безкоштовно розгорнути всі свої літаки МІГ-29 на авіабазі Рамштайн і передати їх у розпорядження уряду Сполучених Штатів Америки”, – йдеться у заяві.

Водночас Польща просить США надати їй літаки на заміну з відповідними експлуатаційними можливостями.

“Польща готова негайно встановити умови покупки літаків”, – йдеться у заяві.

Польський уряд також просить інших союзників по НАТО, у яких на озброєнні є літаки МіГ-29, діяти так само.

Контекст

Після початку повномасштабної війни РФ проти України 24 лютого одним із найвразливіших місць в обороні залишається небо – адже росіяни масово застосовують авіацію та ракетно-бомбові удари.

Незважаючи на те, що петиція з проханням до НАТО “закрити небо” України від ракет і бомб Росії набрала більше мільйона підписів, Північноатлантичний альянс не робить цього. Адже “безпольотна зона” означає застосування натовських систем ППО та літаків. Це нібито призведе до війти НАТО з РФ, а вона небажана.

Паралельно з проханням про “закриття неба” Київ просить НАТО надати винищувачі радянського виробництва, які стоять на озброєнні Польщі. Така схема можлива, якби до її реалізації доклався Вашингтон, надавши натомість полякам сучасні американські літаки.

У Білому домі підтвердили, що США обговорюють із Польщею можливість надати винищувачі Україні. Йдеться про радянські винищувачі МіГ-29, на яких українські пілоти вже навчені літати.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США шукають способи швидко поповнити запаси польських винищувачів, аби Польща могла надати Україні свої бойові літаки.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Британія підтримає Польщу, якщо вона вирішить надати Україні бойові літаки, але попередив, що це може мати прямі наслідки для безпеки РП.

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