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США дають “зелене світло” на постачання Україні винищувачів через Польщу

06/03/2022 19:26

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його країна дає “зелене світло” на постачання винищувачів до України з країн НАТО, наприклад, Польщі. Зараз вивчають, як це втілити.

Про це Блінкен сказав у прямому ефірі новинної програми “Face the Nation” каналу CBS News 6 березня.

Блінкен заявив, що США шукає способи поповнити арсенал Польщі, якщо країна погодиться надати Україні свої бойові літаки (радянського зразка – “Н”).

“Насправді, ми зараз говоримо з нашими польськими друзями про те, що ми могли б зробити, щоб заповнити їхні потреби, якщо вони насправді вирішать надати ці винищувачі українцям. Що ми можемо зробити? Як ми можемо допомогти зробити так, щоб вони отримали чим замістити літаки, які вони передають українцям?” – сказав Блінкен.

Таким чином, попри те, що США та країни НАТО в умовах постійних ракетних ударів та атак ВПС РФ уникають прямого зіткнення та не хочуть “закривати небо” над Україною своїми військовими засобам, теоретично може бути втілене інше рішення – передати на допомогу українцям додаткові винищувачі, на яких могли б воювати наші льотчики.

З відповідним проханням 5 березня звертався до Конгресу США Володимир Зеленський.

Того ж дня Ентоні Блінкен мав зустріч із главою МЗС України Дмитром Кулебою на польсько-українському кордоні.

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Що передувало

Від початку великого вторгнення військ РФ в Україну ворог завдає найбільшої шкоди українській інфраструктурі саме з повітря – авіація й ракети б’ють по цивільних об’єктах, нищать міста, убивають сотні мирних людей.

Увечері 4 березня президент України Володимир Зеленський гранично різко відгукнувся про рішення саміту міністрів оборони країн НАТО, який відмовився на прохання України “закрити небо” військовими засобами та убезпечити від подальших ударів російської авіації та ракет.

Він заявив, що в цьому рішенні “немає людяності”, та що “всі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також через вас”.

Північноатлантичний альянс не є стороною конфлікту в Україні і має піклуватися про те, щоб він не поширився на решту Європи та на країни НАТО. Тож Альянс не створюватиме над нашою державою безполітну зону, адже це вимагає від нього використання бойових літаків.
Про це під час пресконференції за підсумками надзвичайної зустрічі міністрів оборони НАТО 4 березня заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

На уточнювальні запитання українських журналістів, чи може ще Альянс переглянути позицію, генсек НАТО натякнув, що таке рішення неможливе.

Єдиний спосіб забезпечити безпольотну зону – відправити винищувачі НАТО у повітряний простір України і забезпечувати безпольотну зону, збиваючи російські літаки. Якби ми це зробили, це може вилитися у повномасштабну війну в Європі, в яку будуть втягнуті ще більше країн, і це спричинить ще більші страждання”, – пояснив Столтенберг.

“Хоча ми розуміємо відчай [українців], але ми також переконані: якщо ми це зробимо, за нашою оцінкою, ми закінчимо чимось, що може завершитися повномасштабною війною в Європі, яка охопить набагато більше країн та спричинить набагато більше людських страждань“, – сказав керівник Альянсу.

Він додав, що країни-члени НАТО здійснюють на Росію жорсткий тиск санкціями і надають іншу допомогу Україні.

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