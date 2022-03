США дають “зелене світло” на постачання Україні винищувачів через Польщу

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його країна дає “зелене світло” на постачання винищувачів до України з країн НАТО, наприклад, Польщі. Зараз вивчають, як це втілити.

Про це Блінкен сказав у прямому ефірі новинної програми “Face the Nation” каналу CBS News 6 березня.

Блінкен заявив, що США шукає способи поповнити арсенал Польщі, якщо країна погодиться надати Україні свої бойові літаки (радянського зразка – “Н”).

“Насправді, ми зараз говоримо з нашими польськими друзями про те, що ми могли б зробити, щоб заповнити їхні потреби, якщо вони насправді вирішать надати ці винищувачі українцям. Що ми можемо зробити? Як ми можемо допомогти зробити так, щоб вони отримали чим замістити літаки, які вони передають українцям?” – сказав Блінкен.

.@SecBlinken: The U.S. has given the “green light” to NATO countries if they choose to provide fighter jets to Ukraine, one day after President Zelensky made a plea to members of Congress to provide them during a Saturday Zoom call. https://t.co/liDkdNCAFI pic.twitter.com/3vHqk6YzQe

— Face The Nation (@FaceTheNation) March 6, 2022