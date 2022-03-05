Три чверті американців підтримують вимогу “закрити небо” над Україною. Зеленський апелює

Близько 74% американців переконані, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО повинні встановити над Україною безпольотну зону.

Про це ввечері 4 березня повідомило інформагентство Reuters із посиланням на соціологічне опитування Ipsos.

Як зазначається, 80% респондентів, включаючи значну більшість прибічників республіканців і демократів, також заявили, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російську нафту.

81% жителів США вважають, що Вашингтон повинен запровадити додаткові санкції проти Росії.

77% згодні, що США мають конфіскувати активи російських олігархів, пов’язаних із Путіним.

Результати опитування свідчать про зростання обурення громадськості в США вторгненням Росії в Україну та бомбардуванням українських міст, коментує видання.

Близько 62% респондентів заявили, що готові платити більше за паливо та газ в умовах імовірної паливної кризи, аби захистити іншу демократичну країну.

“Ви бачите дедалі більшу готовність американської громадськості платити за таку підтримку України“, – прокоментував результати опитування експерт Чиказької ради з глобальних питань Крейг Кафура.

“Опитування, проведене в четвер і п’ятницю, 3-4 березня, свідчить про те, що обурення США зростає з приводу вторгнення Росії в Україну, яке останніми днями все частіше спричиняє російські бомбардування житлових районів, – пише Reuters. – Це змушує президента США Джо Байдена вдатися до більш агресивних дій проти Москви, хоча він відкинув ідею “закриття неба” через ризик відкритого конфлікту між НАТО і Росією”.

Редакція додає такий коментар щодо позиції американського суспільства: не зрозуміло, чи респонденти, які підтримують “безпольотну зону” для України, повністю усвідомлюють ризик конфлікту, адже більшість виступає проти ідеї введення американських військ в Україну чи завдання авіаударів для підтримки української армії.

Що передувало

Увечері 4 березня президент України Володимир Зеленський гранично різко відгукнувся про рішення саміту міністрів оборони країн НАТО, який відмовився на прохання України “закрити небо” військовими засобами та убезпечити українські міста від подальших ударів російської авіації та ракет.

Він заявив, що в цьому рішенні “немає людяності”, та що “всі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також через вас”.

У ранковому зверненні 5 березня Зеленський також згадав результати опитування американців, за яким 74% підтримують “закриття неба” для України.

Північноатлантичний альянс не є стороною конфлікту в Україні і має піклуватися про те, щоб він не поширився на решту Європи та на країни НАТО. Тож Альянс не створюватиме над нашою державою безполітну зону, адже це вимагає від нього використання бойових літаків.

Про це під час пресконференції за підсумками надзвичайної зустрічі міністрів оборони НАТО 4 березня заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

На уточнювальні запитання українських журналістів, чи може ще Альянс переглянути позицію, генсек НАТО натякнув, що таке рішення неможливе.

“Єдиний спосіб забезпечити безпольотну зону – відправити винищувачі НАТО у повітряний простір України і забезпечувати безпольотну зону, збиваючи російські літаки. Якби ми це зробили, це може вилитися у повномасштабну війну в Європі, в яку будуть втягнуті ще більше країн, і це спричинить ще більші страждання”, – пояснив Столтенберг.

“Хоча ми розуміємо відчай [українців], але ми також переконані: якщо ми це зробимо, за нашою оцінкою, ми закінчимо чимось, що може завершитися повномасштабною війною в Європі, яка охопить набагато більше країн та спричинить набагато більше людських страждань“, – сказав керівник Альянсу.

Він додав, що країни-члени НАТО здійснюють на Росію жорсткий тиск санкціями і надають іншу допомогу Україні.

Читайте також:

НАТО не закриватиме небо над Україною, адже не є стороною конфлікту, – Столтенберг