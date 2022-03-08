Гуманітарна катастрофа Приірпіння: заблоковані в підвалах жителі потерпають без електрики, тепла, газу і зв’язку

Колишній мер Ірпеня, місцевий забудовник Володимир Карплюк розповів про гуманітарну катастрофу, яку вчинили російські окупанти на Приірпінні під Києвом – на частині території міста Ірпінь, у містах і селищах Ворзель, Буча, Гостомель, Забуччя та Михайлівка-Рубежівка. В цих населених пунктах переважно немає зв’язку з навколишнім світом, закінчилися продукти й місцями вода, немає електрики й опалення, місцеві жителі потерпають у підвалах та стають жертвами “кадировців”.
Допис з цього приводу у фейсбуці Карплюк зробив удень 8 березня.
“Сьогодні звертаюся до всієї міжнародної спільноти з метою припинення важкої гуманітарної кризи біля столиці України.
В Ірпені та в сусідніх містах і селах – гуманітарна катастрофа.
Ворзель, Буча, Гостомель, Забуччя та Михайлівка-Рубежівка – повністю захоплені військами РФ, які не дозволяють місцевим жителям виходити з дому. Час від часу людські будинки обстрілюються окупантами з різних видів зброї.
За Ірпінь ведуться бої, проводиться автобусна евакуація цивільних через міст біля Романівки в бік столиці.
Війська РФ розбомбили Ірпінську міську поліклініку та новий медичний центр. Медперсонал і деяку медичну техніку вдалося евакуювати. Частину медикаментів та раніше ввезеної гуманітарки захопили окупанти. Меру Ірпеня (Олександр Маркушин – “Н”) окупанти погрожували вбивством та вимагали здати Ірпінь. Але Ірпінь не здається.
В усіх вище перелічених населених пунктах відсутній мобільний зв’язок, світло, водопостачання. Через пожежі в багатьох мікрорайонах довелося відключити газопостачання.
7 березня в Бучі було підірвано Інститут скловолокна. Випари ацетону та інших хімічних речовин чорним димом піднялися в небо в бік Ірпеня та Михайлівки-Рубежівки.
У всьому Приірпінні – трупи у підвалах та на вулицях, окупанти не дозволяють забирати тіла навіть Червоному хресту, обстрілюють авто гуманітарної допомоги.
Фотогалерея з Приірпіння (з ФБ Карплюка):
Якщо коротко. Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Михайлівка-Рубежівка, Забуччя вже є епіцентром гуманітарної катастрофи.
Невідкладно необхідний безпечний зелений коридор для виходу в Ірпінь і подальшої евакуації через Київ для жителів Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля, Михайлівки-Рубежівки, Забуччя. Інакше втрати будуть не лише від обстрілів. У ці населені пункти окупанти не дозволяють провозити гуманітарну допомогу!
Окупанти формують лінію для подальшої атаки на столицю по межі Гостомель-Буча-Ірпінь-Гореничі. Місцеве населення морять голодом та холодом у підвалах, тримаючи їх як заручників.
Закликаю всю міжнародну спільноту докласти зусилля для порятунку мирного населення Ірпеня від загибелі”, – написав Карплюк.
Мешканці цих населених пунктів, яким вдалося останніми днями вибратися звідти під ворожими обстрілами, підтвердили інформацію, оприлюднену Карплюком, зазначає “Українська правда“. За словами одного зі співрозмовників, так звані “кадировці” у Бучі розстрілюють людей впритул, а свій штаб вони організували у дитячому садочку.
Те саме говорять і джерела “Новинарні“. До того ж, через відсутність електрики, зв’язку й інтернету заблоковані жителі Бучі не володіють інформацією, що відбувається навколо, а коли раз на кілька днів вдається комусь додзвонитися протягом лічених секунд –
запитують, чи про них не забули і чи є якась надія.
У цьому ж районі окупанти розстріляли кілька автівок із цивільними, які намагалися евакуюватися або виконували гуманітарну роботу.
ДСНС повідомляє, що евакуація населення до Києва наразі триває тільки з Ірпеня.
Допомогу вже надано майже 3 тисячам цивільних, але вони все йдуть.
Людей забирають лише на одному маршруті: за зруйнованим мостом у районі Романівки. Щоб бути евакуйованими, потрібно самотужки пройти по кладці річку Ірпінь під мостом.
Сьогодні так з Ірпеня вивезли пансіонат для літніх людей.
Влада переконує, що українські війська контролюють більшу частину Ірпеня.
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