Гуманітарна катастрофа Приірпіння: заблоковані в підвалах жителі потерпають без електрики, тепла, газу і зв’язку

Фото з ФБ Олександра Карплюка

Колишній мер Ірпеня, місцевий забудовник Володимир Карплюк розповів про гуманітарну катастрофу, яку вчинили російські окупанти на Приірпінні під Києвом – на частині території міста Ірпінь, у містах і селищах Ворзель, Буча, Гостомель, Забуччя та Михайлівка-Рубежівка. В цих населених пунктах переважно немає зв’язку з навколишнім світом, закінчилися продукти й місцями вода, немає електрики й опалення, місцеві жителі потерпають у підвалах та стають жертвами “кадировців”.

Допис з цього приводу у фейсбуці Карплюк зробив удень 8 березня.

“Сьогодні звертаюся до всієї міжнародної спільноти з метою припинення важкої гуманітарної кризи біля столиці України.

В Ірпені та в сусідніх містах і селах – гуманітарна катастрофа.

Ворзель, Буча, Гостомель, Забуччя та Михайлівка-Рубежівка – повністю захоплені військами РФ, які не дозволяють місцевим жителям виходити з дому. Час від часу людські будинки обстрілюються окупантами з різних видів зброї.

За Ірпінь ведуться бої, проводиться автобусна евакуація цивільних через міст біля Романівки в бік столиці.

Війська РФ розбомбили Ірпінську міську поліклініку та новий медичний центр. Медперсонал і деяку медичну техніку вдалося евакуювати. Частину медикаментів та раніше ввезеної гуманітарки захопили окупанти. Меру Ірпеня (Олександр Маркушин – “Н”) окупанти погрожували вбивством та вимагали здати Ірпінь. Але Ірпінь не здається.

В усіх вище перелічених населених пунктах відсутній мобільний зв’язок, світло, водопостачання. Через пожежі в багатьох мікрорайонах довелося відключити газопостачання.

7 березня в Бучі було підірвано Інститут скловолокна. Випари ацетону та інших хімічних речовин чорним димом піднялися в небо в бік Ірпеня та Михайлівки-Рубежівки.

У всьому Приірпінні – трупи у підвалах та на вулицях, окупанти не дозволяють забирати тіла навіть Червоному хресту, обстрілюють авто гуманітарної допомоги.

Фотогалерея з Приірпіння (з ФБ Карплюка):

Якщо коротко. Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Михайлівка-Рубежівка, Забуччя вже є епіцентром гуманітарної катастрофи.

Невідкладно необхідний безпечний зелений коридор для виходу в Ірпінь і подальшої евакуації через Київ для жителів Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля, Михайлівки-Рубежівки, Забуччя. Інакше втрати будуть не лише від обстрілів. У ці населені пункти окупанти не дозволяють провозити гуманітарну допомогу!

Окупанти формують лінію для подальшої атаки на столицю по межі Гостомель-Буча-Ірпінь-Гореничі. Місцеве населення морять голодом та холодом у підвалах, тримаючи їх як заручників.

Закликаю всю міжнародну спільноту докласти зусилля для порятунку мирного населення Ірпеня від загибелі”, – написав Карплюк.

Мешканці цих населених пунктів, яким вдалося останніми днями вибратися звідти під ворожими обстрілами, підтвердили інформацію, оприлюднену Карплюком, зазначає “Українська правда“. За словами одного зі співрозмовників, так звані “кадировці” у Бучі розстрілюють людей впритул, а свій штаб вони організували у дитячому садочку.

Те саме говорять і джерела “Новинарні“. До того ж, через відсутність електрики, зв’язку й інтернету заблоковані жителі Бучі не володіють інформацією, що відбувається навколо, а коли раз на кілька днів вдається комусь додзвонитися протягом лічених секунд –

запитують, чи про них не забули і чи є якась надія.

У цьому ж районі окупанти розстріляли кілька автівок із цивільними, які намагалися евакуюватися або виконували гуманітарну роботу.

ДСНС повідомляє, що евакуація населення до Києва наразі триває тільки з Ірпеня.

Допомогу вже надано майже 3 тисячам цивільних, але вони все йдуть.

Людей забирають лише на одному маршруті: за зруйнованим мостом у районі Романівки. Щоб бути евакуйованими, потрібно самотужки пройти по кладці річку Ірпінь під мостом.

Сьогодні так з Ірпеня вивезли пансіонат для літніх людей.

Влада переконує, що українські війська контролюють більшу частину Ірпеня.

Читайте також:

На виїзді з Ірпеня окупанти розстріляли цивільних, що евакуювалися; троє загиблих

У лавах тероборони в Ірпені загинув актор Паша Лі