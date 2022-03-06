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У лавах тероборони в Ірпені загинув актор Паша Лі

06/03/2022 20:37

Український кіноактор Павло Лі загинув під російськими обстрілами в Ірпені, захищаючи Батьківщину в лавах тероборони.

Про смерть Лі повідомив журналіст Ярослав Куц.

“Пашка Лі… Навіть фото не встигли зробити… Покійся з миром”, – написав він у фейсбуці.

“Паша Лі, чудовий актор, талановита та добра людина, з нами назавжди. Ти був найпрекраснішим інопланетянином з усіх, що я знав. Сьогодні ти полетів на свою планету справедливості та світла. Паша загинув в Ірпені під обстрілами. Вічна слава та одвічний біль”, – написав у ФБ музикант Pianoбой Дмитро Шуров.

Паша Лі пішов до лав територіальної оборони ЗСЦ, судячи з поширеного 1 березня фото в соцмережі у військовому обмундируванні.

“Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз 💙💛 Слава Україні!” – писав він.

4 березня він виклав нове фото, з локацією “Ірпінь”.

“За останні 48 годин є можливість сісти та світлину кинути про те, як нас бомблять, а ми посміхаємось, тому що впораємось і все буде Україна. Ми працюємо”, – написав актор.

Павло Лі (Паша Лі) – український актор і телеведучий. Знімався у фільмах “Штольня”, “Тіні незабутих предків”, “Зустріч однокласників” та ін. Також був актором дубляжу.

Ірпінь та інші населені пункти Приірпіння на одинадцятий день російського вторгнення залишаються одними з найгарячіших точок України. Так, уранці 6 березня окупанти вбили тут вісім цивільних осіб.

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