Підприємства “Укроборонпрому” працюють понаднормово і їм треба робочі руки: СПИСОК ВАКАНСІЙ

Підприємства Укроборонпрому працюють понаднормово й у кілька змін та робитимуть це надалі для забезпечення Збройних сил озброєнням і військовою технікою, але через це виникла й велика потреба у фахівцях.
Про це пресслужба “Укроборонпрому” повідомила у вівторок, 8 березня.
Робота – оплачувана.
З усіх питань звертатися до рекрутерів Наталі і Олександри за телефонами 0509006831 та 0507193388 відповідно.
Перелік професій/спеціальностей, яких потребують підприємства:
Токар
Фрезерувальник
Зварювальник
Слюсар з монтажу озброєння
Слюсар з монтажу електрообладнання
Слюсар-електромонтажник
Слюсар з монтажу ходової частини
Слюсар складальник бойових спец. машин
Слюсар механо-складальних робіт
Механік-водій гусеничних машин
Водій-випробувальник
Випробувальник озброєння
Шліфувальник
Радіомеханік
Інженер-конструктор (металообробка)
Інженер-технолог (металообробка)
Слюсар-ремонтник (ремонт дизельних двигунів)
Слюсар-ремонтник (ремонт ракетно-артилерійського озброєння)
Спеціаліст з виробництва боєприпасів
Спеціаліст по роботі з ПЕОМ
Гальванік
Слюсар з ремонту обладнання та верстатів
Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури виробів 9А330 ТОР
Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури РЛС П-18
Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури РРВ- 16
Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури: техніки РЕБ (Р-330; Р-378; СПН-30)
Спеціаліст з ремонту вантажної автомобільної техніки
Спеціаліст з ремонту дизельних та бензинових генераторів
Монтажник радіоапаратури
Авіаційних технік з планера та двигунів
Авіаційний технік з приладів та електроустаткування
Авіаційний технік з радіоустаткування
Авіаційний технік з радіоустаткування (з озброєння)
Випробувач балонів
Вулканізаторник
Дефективник авіаційної техніки
Електроерозіоніст
Інженер – програміст (з експлуатації металообробних верстатів з програмним керуванням)
Інженер технолог (АО, РЕО, АОз)
Інженер технолог (ЛіД)
Монтажник електроустаткування літальних апаратів
Монтажник радіо та спеціального устаткування літальних апаратів
Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування
Складальник-клепальник
Слюсар виготовлення та доведення деталей літальних апаратів
Слюсар з ремонту агрегатів
Слюсар з ремонту літальних апаратів
Слюсар-випробувач
Слюсар-механік з ремонту авіаційних приладів
Слюсар-складальник літальних апаратів
Терміст
Штампувальник
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