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Підприємства “Укроборонпрому” працюють понаднормово і їм треба робочі руки: СПИСОК ВАКАНСІЙ

08/03/2022 16:06

Підприємства Укроборонпрому працюють понаднормово й у кілька змін та робитимуть це надалі для забезпечення Збройних сил озброєнням і військовою технікою, але через це виникла й велика потреба у фахівцях.

Про це пресслужба “Укроборонпрому” повідомила у вівторок, 8 березня.

Робота – оплачувана.

З усіх питань звертатися до рекрутерів Наталі і Олександри за телефонами 0509006831 та 0507193388 відповідно.

Перелік професій/спеціальностей, яких потребують підприємства:

Токар

Фрезерувальник

Зварювальник

Слюсар з монтажу озброєння

Слюсар з монтажу електрообладнання

Слюсар-електромонтажник

Слюсар з монтажу ходової частини

Слюсар складальник бойових спец. машин

Слюсар механо-складальних робіт

Механік-водій гусеничних машин

Водій-випробувальник

Випробувальник озброєння

Шліфувальник

Радіомеханік

Інженер-конструктор (металообробка)

Інженер-технолог (металообробка)

Слюсар-ремонтник (ремонт дизельних двигунів)

Слюсар-ремонтник (ремонт ракетно-артилерійського озброєння)

Спеціаліст з виробництва боєприпасів

Спеціаліст по роботі з ПЕОМ

Гальванік

Слюсар з ремонту обладнання та верстатів

Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури виробів 9А330 ТОР

Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури РЛС П-18

Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури РРВ- 16

Спеціаліст з експлуатації та ремонту апаратури: техніки РЕБ (Р-330; Р-378; СПН-30)

Спеціаліст з ремонту вантажної автомобільної техніки

Спеціаліст з ремонту дизельних та бензинових генераторів

Монтажник радіоапаратури

Авіаційних технік з планера та двигунів

Авіаційний технік з приладів та електроустаткування

Авіаційний технік з радіоустаткування

Авіаційний технік з радіоустаткування (з озброєння)

Випробувач балонів

Вулканізаторник

Дефективник авіаційної техніки

Електроерозіоніст

Інженер – програміст (з експлуатації металообробних верстатів з програмним керуванням)

Інженер технолог (АО, РЕО, АОз)

Інженер технолог (ЛіД)

Монтажник електроустаткування літальних апаратів

Монтажник радіо та спеціального устаткування літальних апаратів

Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування

Складальник-клепальник

Слюсар виготовлення та доведення деталей літальних апаратів

Слюсар з ремонту агрегатів

Слюсар з ремонту літальних апаратів

Слюсар-випробувач

Слюсар-механік з ремонту авіаційних приладів

Слюсар-складальник літальних апаратів

Терміст

Штампувальник

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