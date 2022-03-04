СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4809624 +25789
Летальні випадки:
105505 +276
Одужали:
4058020 +34987
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19521252 (+43846). Оновлено: 08:20 24.02.2022
Home / Війна / До ЗСУ надійшло трофейної техніки РФ більше, ніж за вісім років – від українського ОПК, – Резніков

До ЗСУ надійшло трофейної техніки РФ більше, ніж за вісім років – від українського ОПК, – Резніков

04/03/2022 10:02

За трохи більше, ніж тиждень оборони України до Збройних сил України надійшло трофейної техніки РФ більше, ніж за вісім років – від українського оборонно-промислового комплексу.

Про це в п’ятницю, 4 березня, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

“До Збройних сил у якості трофеїв поступило чи не більше танків та бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК. Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами до РСЗО, якими російські воєнні злочинці обстрілюють наші мирні міста. Усі ці снаряди «повернуться» ворогу”, – запевнив урядовець.

Він додав, що знищену російську бронетехніку вже доводиться вимірювати не одиницями, а батальйонами та бригадами.

“За підсумками 8 діб втрати російської армії перевищили 10 тис. вбитими та пораненими. Підтверджено знищення мінімум одного російського генерала. Російське суспільство починає відчувати та усвідомлювати ці втрати”, – повідомив глава МОУ. 

Читайте також:
“Укроборонпром” почав ремонт трофейної техніки із “залишками органіки”

Унікальних переглядів: 112
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Окупанти влучили в Запорізьку АЕС, почалася пожежа

Російські окупанти влучили в перший енергоблок Запорізької АЕС, на станції пожежа, що загрожує катастрофою всесвітнього рівня. Про це повідомив представник пресслужби ЗАЕС Андрій Туз. “Пожежа на Запорізькій АЕС! Вогнеборці...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse