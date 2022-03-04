До ЗСУ надійшло трофейної техніки РФ більше, ніж за вісім років – від українського ОПК, – Резніков

За трохи більше, ніж тиждень оборони України до Збройних сил України надійшло трофейної техніки РФ більше, ніж за вісім років – від українського оборонно-промислового комплексу.
Про це в п’ятницю, 4 березня, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
“До Збройних сил у якості трофеїв поступило чи не більше танків та бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК. Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами до РСЗО, якими російські воєнні злочинці обстрілюють наші мирні міста. Усі ці снаряди «повернуться» ворогу”, – запевнив урядовець.
Він додав, що знищену російську бронетехніку вже доводиться вимірювати не одиницями, а батальйонами та бригадами.
“За підсумками 8 діб втрати російської армії перевищили 10 тис. вбитими та пораненими. Підтверджено знищення мінімум одного російського генерала. Російське суспільство починає відчувати та усвідомлювати ці втрати”, – повідомив глава МОУ.
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