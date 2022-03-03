“Укроборонпром” почав ремонт трофейної техніки із “залишками органіки”

Підприємства ДК «Укроборонпром» вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку росіян.
Про це пресслужба “Укроборонпрому” повідомила у четвер, 3 березня.
“Це СБРМ «Тігр». Майже нова, малий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі. Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки”, – йдеться в повідомленні.
Інженери Укроборонпрому приступили до вивчення та ремонту.
Читайте також:
КБ “Луч” віддало у ЗСУ всю зброю, яку мало експортувати. Оператори палять танки з арабською мовою інтерфейсу ПТРК
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!