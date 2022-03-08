Минулої доби ЗСУ провели не менше семи контратак, – ОПУ

Протягом 7 березня на різних ділянках фронту ЗСУ провели не менше семи контратак.
Про це на брифінгу у вівторок, 8 березня, повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович.
“Збройні сили України контролюють ситуацію, збивають літаки противника і крилаті ракети, не дають йому закріпитися на тих місцях, куди він хоче просунутися. За вчора ЗСУ і сили оборони України загалом здійснили не менше 7 контратак. Героїчно тримається Маріуполь, більше того вчора була контратака, знищили танкову колону противника. Тримається зона ООС, де один з повітряно-десантних підрозділів знищив колону. Харків ходить в контратаки, тобто наша армія добре знає, що робити”, – зазначив він.
Читайте також:
Генштаб: темп просування ворожих військ значно уповільнився
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!