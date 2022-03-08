Російські загарбники здаються в полон уже навіть фермерам – аби вижити. ВІДЕО допиту

Деморалізовані російські загарбники здаються навіть українським фермерам.

Про це повідомляє Служба безпеки України, публікуючи відео допиту одного з таких “вояк”.

“Покажіть це відео Путіну! Його “одна з кращих армій світу” ховається в українських лісах і селах. А деморалізовані російські вояки обирають для себе кращий варіант – здатися українському фермеру з вилами, ніж продовжувати беззмістовну війну з Україною”, – зауважили в СБУ.

Полонені росіяни розповідають про воєнні злочини своєї ж армії, вбивства та пограбування мирного населення.

“Вони закликають своїх співвітчизників не вірити російській пропаганді та нізащо не їхати воювати в Україну. Тому що ми воюємо за свою землю! І ми переможемо!” – наголошують у Службі безпеки.

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