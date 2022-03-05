“Нах*й я сюди поїхав?” Перехоплені розмови окупантів із родичами в Росії

Ці двоє були одними з перших російських загарбників, взятих у полон. Вони ще, мабуть, і не уявляли, як їм насправді пощастило. Фото: ФБ Валерій Залужний

Українські спецслужби та силові структури отримують записи перехоплених телефонних розмов російських окупантів зі своїми рідними в Росії, з яких випливає, що загарбники деморалізовані й почуваються кинутими своїм командуванням та владою.

При цьому вони не соромляться розповідати про свої воєнні злочини – розстріли цивільних, підриви житлових будинків, мародерство.

Записи цих розмов публікує у своєму телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

“Це пекло, нас кинули!”

“Тут ж*па!”

“Стільки трупів я не бачив!”

“Чувак, це справжня війна! Ми тут палили, підривали, розстрілювали!”

“Із взводу три чоловіки залишилось… Нах*й я сюди поїхав?!”

“Десятьох людей упіймали. Одного при мені розстріляли, з мого автомата…”

“Путін г*ндон! Мені вже пох*й на ті командировочні, на долари, головне – додому приїхати”

“В одного днюха, хулі! Ходили помародерничали трохи”

“Синку, коротше: будуть набирати на війну – всіма шляхами відбивайся!”

“Війна всіх за*бала!”

Нагадуємо, що прокуратурі Гааги, яка почала розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, потрібна наша допомога!

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі просить усіх, хто має документальні свідоцтва військових злочинів, передавати йому ці матеріали на електронну пошту otp.informationdesk@icc-cpi.int.

Писати можна будь-якою мовою. Скидайте фото, відео, документи, свідчення очевидців.

Ось про які факти треба повідомляти:

вбивства російськими окупантами мирних жителів;

варварських ракетно-бомбових та артилерійських ударів по лікарнях, школах, житлових будинках та інших цивільних об’єктах.

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