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ДБР вилучає майно РФ на користь захисників України

08/03/2022 14:31

Державне бюро розслідувань в умовах воєнного стану вилучає майно Російської Федерації на користь захисників України.

Про це ДБР повідомляє у своєму телеграм-каналі у вівторок, 8 березня.

“З-поміж іншого, в межах повноважень працівники ДБР встановлюють наявність в Україні майна, що належить країні-окупанту, і про його місцеперебування інформують військово-цивільні адміністрації та командування військових частин”, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що попередньої доби у взаємодії з підрозділами Держприкордонслужби України було припинено дві спроби незаконного переміщення товарів під виглядом гуманітарної допомоги, ввезення комерційних товарів на митну територію України.

У пунктах пропуску західного кордону вилучені 24 транспортних засоби з вантажами для потреб оборони держави (серед вилученого: запчастини для автомобілів, будівельні матеріали, харчові продукти, електронне обладнання).

На білоруському кордоні на митному посту “Доманово” виявлені ще 13 вантажних транспортних засобів, стосовно яких перевіряється питання законності переміщення вантажів в умовах воєнного стану.

“Загалом у межах Закону України “Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану” на потреби армії вже передано значні партії продуктів харчування, медичних препаратів та лікарських засобів, нафтопродуктів, запасних частин до автомобільної техніки, понад 20 вантажівок, понад 65 тисяч пар взуття, набої до стрілецької зброї, інше майно та обладнання військового призначення, так необхідне у цей час нашим бійцям”, – зазначили в ДБР.

Подальша робота ДБР у цьому напрямку триває.

Раніше ДБР передало Збройним силам 21 автомобіль швидкої допомоги, які були вилучені як речовий доказ в рамках кримінального провадження.

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