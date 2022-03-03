Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку одностайно підтримав законопроєкт про націоналізацію майна та активів РФ, які перебувають на території України.

Про це вранці в четвер, 3 березня, повідомила членкиня комітету, народна депутатка від “Слуги народу” Роксолана Підласа у фейсбуці.

“Вчора о 22:30 в нас було засідання комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. На порядку денному – одне питання. Націоналізація майна та коштів юридичних осіб РФ. Русскій бізнес, іді нах*й. Одноголосно”, – написала у себе у Facebook депутатка.

Законопроєкт №7122 визначає правові засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів.

Вилученню підлягатимуть не лише активи держави Росія, але й активи її юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність на території України, серед власників яких є російський уряд.

Перелік активів, які Україна має намір відчужити, буде формувати уряд та подавати на розгляд РНБО. Саме відчуження активів буде відбуватися указом президента України.

Компенсація за націоналізацію російських активів в Україні не передбачена.

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