Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку одностайно підтримав законопроєкт про націоналізацію майна та активів РФ, які перебувають на території України.
Про це вранці в четвер, 3 березня, повідомила членкиня комітету, народна депутатка від “Слуги народу” Роксолана Підласа у фейсбуці.
“Вчора о 22:30 в нас було засідання комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. На порядку денному – одне питання. Націоналізація майна та коштів юридичних осіб РФ. Русскій бізнес, іді нах*й. Одноголосно”, – написала у себе у Facebook депутатка.
Законопроєкт №7122 визначає правові засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів.
Вилученню підлягатимуть не лише активи держави Росія, але й активи її юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність на території України, серед власників яких є російський уряд.
Перелік активів, які Україна має намір відчужити, буде формувати уряд та подавати на розгляд РНБО. Саме відчуження активів буде відбуватися указом президента України.
Компенсація за націоналізацію російських активів в Україні не передбачена.
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