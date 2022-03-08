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Зрадниця Поклонська в камуфляжі привезла на окуповану Херсонщину фейкову “гумдопомогу”

08/03/2022 18:52

Колишня прокурорка Наталія Поклонська, яка у 2014 році перейшла на бік окупантів у Криму та була оголошена в розшук в Україні, привезла фейкову “гуманітарну допомогу” до Херсонської області.

Про це сповіщає російське пропагандистське інформагентство “РИА Новости”, поширюючи фото Поклонської в камуфляжі в авто з якимись пакетами.

Пишуть, що Поклонська спільно з Росгвардією “доставила продукти харчування” й “необхідні ліки” на Херсонщину.

Колаборантка заявила, що “націоналісти погрожують розправою місцевому населенню – аж до підпалів будинку, якщо ті приймуть гумдопомогу від Росії”.

Контекст

Як відомо, після повномасштабного військового вторгнення 24 лютого війська РФ в Україні спричинили тисячі смертей мирних жителів, жінок і дітей, безліч руйнувань цивільної інфраструктури. Однак Кремль називає це “спецоперацією” з метою якоїсь “демілітаризації і денацифікації” та заперечує свої злочини. Для російської аудиторії, яку відрізали від об’єктивного інформаційного поля, відбувається “встановлення миру”.
Громадяни України на окупованих територіях, зокрема на Херсонщині, масово виходять на мітинги протесту проти окупантів і відмовляються брати фейкову “гуманітарну допомогу” від ворога.

Наталія Поклонська, відома також як “Няш-Мяш”, – уродженка Луганської області. До окупації Криму працювала там в українській прокуратурі. У березні 2014 року перейшла на бік окупантів, росіяни її призначили “прокурором Криму”.
Зусиллями прокурорки Поклонської був заборонений Меджліс кримськотатарського народу, який назвали “екстремістським”. Також колаборантка працювала над обвинуваченням у справі кримських патріотів Олега Сенцова та Олександра Костенка.

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