“Гордо посилаєш ворога на*уй”: ССО щемливо звернулися до українських жінок

Фото: пресслужба Командування ССО

З нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок і міжнародний мир в Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ виступили зі зверненням.

Текст оприлюднили вранці у вівторок, 8 березня.

“Новинарня” публікує допис:

“Ти – поруч.

З автоматом і пов’язкою “свій-чужий” на рукаві борониш рідне місто.

Рахуєш танки і бензовози мавп’ячих колон і передаєш ці дані воякам.

Обіймаєш малюка і шепочеш на вушко казку, коли в будинках поруч розриваються російські ракети.

Кажеш у трубку, що в тебе все добре, лише тому, щоб мені було за вас спокійніше.

Заманюєш окупантів і палиш їх у туалеті, немов та княгиня.

З голими руками кидаєшся на бронетехніку, і гордо посилаєш ворога “нах*й” прямо в його криве обличчя.

Молишся і ворожиш на перемогу своїх і смерть ворогів.

Не спиш днями, рятуючи хворих у підвалі твоєї лікарні.

Збираєш допомогу воякам і цивільним, евакуюєш людей, даєш прихисток нужденним.

Ти – дружина, подруга, сестра, мама. Ти – розвідниця, боєць, рятівниця, волонтер.

Ти – поруч. Дякую тобі”.

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