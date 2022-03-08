“Гордо посилаєш ворога на*уй”: ССО щемливо звернулися до українських жінок

З нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок і міжнародний мир в Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ виступили зі зверненням.
Текст оприлюднили вранці у вівторок, 8 березня.
“Новинарня” публікує допис:
“Ти – поруч.
З автоматом і пов’язкою “свій-чужий” на рукаві борониш рідне місто.
Рахуєш танки і бензовози мавп’ячих колон і передаєш ці дані воякам.
Обіймаєш малюка і шепочеш на вушко казку, коли в будинках поруч розриваються російські ракети.
Кажеш у трубку, що в тебе все добре, лише тому, щоб мені було за вас спокійніше.
Заманюєш окупантів і палиш їх у туалеті, немов та княгиня.
З голими руками кидаєшся на бронетехніку, і гордо посилаєш ворога “нах*й” прямо в його криве обличчя.
Молишся і ворожиш на перемогу своїх і смерть ворогів.
Не спиш днями, рятуючи хворих у підвалі твоєї лікарні.
Збираєш допомогу воякам і цивільним, евакуюєш людей, даєш прихисток нужденним.
Ти – дружина, подруга, сестра, мама. Ти – розвідниця, боєць, рятівниця, волонтер.
Ти – поруч. Дякую тобі”.
Читайте також:
ССО звернулися до російських артилеристів: “Будете зарезаны как свиньи”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!