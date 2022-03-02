ССО звернулися до російських артилеристів: “Будете зарезаны как свиньи”

Ілюстративне фото

У Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ звернулися до розрахунків російської артилерії.

Відповідний текст російською опублікований надвечір у середу, 2 березня.

Публікуємо без змін:

“Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам!

Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких – вы, черви, стали нашей целью номер один.

Объясняем вам, Ваньки: вы вроде бы далеко и стреляете по целям которых не видите. Не видите маленьких деток, стариков, дома, детские садики, школы и больницы – все это для просто цели. Стрельнули, полетело, попали – за*бись, правильно пацаны?

А теперь смотрите, червяки: вы своих целей не видите и вам оттого вроде бы как легче. Но поверьте: легче вам мразям уже не будет никогда. Информация по вам – уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут.

Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет.

Никакой пощады, никакое “пожалуйста не убивайте, я сдаюсь” уже не пройдет.

Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий – будут зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли.

Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал.

Мы не смерть, мы хуже!”

Читайте також:

ССО оголосили нічне полювання на окупантів: “Час назад Серёжа из Кемерово прохрипел “не надо”