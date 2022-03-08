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Байден заборонив імпорт російської нафти у США

08/03/2022 18:47

Сполучені Штати Америки забороняють весь імпорт нафти з Росії.

Про це заявив президент США Джо Байден у своєму зверненні у вівторок, 8 березня, повідомляє “Радіо Свобода“.

“Я оголошую нові санкції. Ми забороняємо весь імпорт нафти. Це означає, що російська нафта не буде імпортуватися”, – сказав він.

За словами Байдена, цей крок має “потужну двопартійну підтримку”.

“І республіканці, і демократи дуже чітко висловлюються, що це треба зробити”, – підкреслив президент США.

Водночас Байден зазначив, що європейські партнери Вашингтона наразі “можуть бути не в змозі запровадити аналогічні обмеження”.

“Ми, Сполучені Штати, насправді є чистими експортерами енергоресурсів, тому ми можемо робити ті кроки, які інші не можуть. Їм (європейським країнам) потрібно робити більш довгострокові кроки з огляду на залежність від російських енергоресурсів. Наші команди об’єднані в тому, щоб тиснути на Путіна”, – заявив Байден.

Він визнав, що цей крок може означати фінансові втрати і для самих США, але повторив свою тезу про те, що “захист свободи передбачає і витрати”.

Президент також пообіцяв зробити все можливе, щоб послабити вплив цього кроку на ціну на бензин для американських домогосподарств.

“Ми вивільняємо нафту з резервів, ми забезпечуємо також світові енергопостачання, вживаємо всіх заходів, щоб захистити американські родини.

Хочу звернутися до нафтогазових компаній: ми розуміємо, що ціни зростають через війну Путіна проти України. Але це не є виправданням для надзвичайного завищення цін. Не можна експлуатувати американських споживачів”, – застеріг Байден.

Всього близько 8% імпорту нафти у США надходить з Росії. Водночас країна не імпортує російський природний газ.

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