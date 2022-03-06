Shell і далі купує криваву російську нафту. Але спрямує гроші на допомогу Україні

Нафтогазова компанія Shell, яка відмовилася припиняти купівлю російської нафти, пообіцяла направити прибуток від неї на допомогу Україні.

“Щоб внести ясність, зазначимо, що за відсутності безперебійного постачання сирої нафти на НПЗ енергетична промисловість найближчими тижнями не зможе забезпечити стабільне постачання необхідних товарів по всій Європі. Вантажі з альтернативних джерел не прийшли б досить швидко, щоб уникнути перебоїв з постачанням”, – йдеться у заяві компанії, поширеній у твітері.

Shell зауважує, що робитиме вибір на користь альтернатив російської нафти “скрізь, де це можливо”, але відмова від нафти з Росії не може статися одразу через важливу роль, яку вона відіграє у глобальному ланцюжку поставок.

Shell обіцяє перерахувати прибуток від російської нафти, яку вони закуповують, до спеціального фонду.

“Найближчими днями та тижнями ми працюватимемо з партнерами з надання допомоги та гуманітарними організаціями, щоб визначити, де найкраще використовувати ці кошти так, аби пом’якшити жахливі наслідки цієї війни для народу України”, – йдеться у заяві.

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