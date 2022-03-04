NOVUS відмовляється від співпраці з Coca-Cola через її рішення продовжити роботу в РФ

Фото: Novus/Facebook

Мережа магазинів NOVUS відмовляється від співпраці з компанією The Coca-Cola Company через її рішення продовжити роботу в Російській Федерації.

Про це вдень у п’ятницю, 4 березня, інформує пресслужба NOVUS.

“Наша мережа супермаркетів більше не співпрацює з компанією Coca-Cola, що продовжує роботу на території агресора! Відтепер у магазинах NOVUS ви не побачите жодного товару, що належить до бренду Coca-Cola. Його негайно прибирають з полиць усіх магазинів”, – йдеться у повідомленні.

У мережі наголосили, що придбання напоїв Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola є спонсорською підтримкою компанії, що не засуджує дій загарбників на території України.

“Ми відмовляємось від всієї продукції, що належить до бренду. Представники можуть зв’язатися з нами і забрати геть всі свої товари, забруднені нелюдяністю і байдужістю!”, – заявили у NOVUS.

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