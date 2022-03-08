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КБ “Луч” показує багато відео результативної роботи своїх ПТРК у війні з Росією

08/03/2022 15:01

Конструкторське бюро “Луч” останніми днями показує чимало відео з результативною роботою своїх протитанкових ракетних комплексів, коли українська зброя знищує техніку та живу силу противника.

Так, у вівторок, 8 березня наша зброя вдало знищила БМП окупантів, разом із “мавпою”, яка по ньому лазила.

“О, диви, лазить одне зверху. Щось маскує. От БМП стоїть збоку. Вистріл, пішла ракета, БАХ! Все, попало, загорілося, пропалила броню. Всьо, мавпу знесло к є*ням”, – коментує чоловічий голос за кадром.

На відео за 6 березня влучний постріл з ПТРК «Стугна-П» (Скіф) знищив російського танка. 

У ранковому відео за 6 березня ще один російський танк було знищено зі “Стугни”.

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