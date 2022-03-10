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Росія пригнала в Україну співробітників приватних охоронних фірм, – СБУ

10/03/2022 09:54

Росія залучає приватні охоронні фірми до війни з Україною. Про це говорить один із таких “приватних охоронців”, який потрапив у полон до українських силовиків.

Про це в четвер, 10 березня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

“Окупант зізнається, що за 2 тис. доларів США пішов працювати в охоронну фірму в Ростові. Його, цивільного чоловіка, найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали в таємниці. Уже потім виявилося, що його завдання – доставити 2 КАМази боєприпасів для бомбардування житлових районів Харкова”, – йдеться в повідомленні. 

Українські військові вщент розгромили ворожу колону. Росіянину на відео поталанило більше – він отримав поранення.

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