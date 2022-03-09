Військовий РФ так щиро здавався в полон, що віддав навіть форму. В СБУ прийшов у весільному костюмі

Служба безпеки України опублікувала ще одне свідчення полоненого російського військовослужбовця. З нюансів – він одягнений у весільний костюм.
Матеріал опублікувала пресслужба СБ у середу, 9 березня.
“Російський військовослужбовець так хотів здатися в полон українцям, що здав не лише свою зброю, але й форму. Тому на допиті СБУ сидить у весільному костюмі, який із жалості йому дали українці”, – йдеться в повідомленні.
З його слів, командування обіцяло “3-4 денний переможний марш і теплу зустріч місцевого населення”.
“Натомість вони, покинуті напризволяще своїми командирами, кілька днів блукали в лісах, тікали від місцевих жителів, аж поки не здалися в полон «мисливцям з тероборони”, – додали в СБ.
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