Полонений росіянин зізнався, що їхав не на навчання, а на війну. Харків мали захопити за три дні

Скріншот із відео

Один із перших полонених військовослужбовців РФ зізнався, що їхав не на навчання, а на війну. Він також розповів, що Харків мали захопити за три дні.

Відео поширив телеграм-канал “Останній блокпост” у середу, 9 березня.

“Один із перших російських полонених, який зізнається, що їхав не на «навчання», а на війну в Україну. На захоплення Харкова окупантам дали три дні”, – йдеться в повідомленні.

“Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всім жителям міста”, – говорить полонений начальник взводу.

Зазначається, що з цілого взводу загарбників вижив лише офіцер на відео та один із солдатів. І лише тому, що вони здалися в полон.

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