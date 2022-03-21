“Азов” потопив російський катер проєкту “Раптор”

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Полк “Азов” у неділю, 20 березня, потопив ворожий катер проєкту “Раптор”.

Про це полк повідомив у понеділок, 21 березня.

“За минулу добу бійцями полку “Азов” було знищено 2 танки ворога, 17 одиниць живої сили окупанта та потоплено ворожий катер пр. 03160 “Раптор”, – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, захоплено трофейне озброєння ворога: РПГ-30, ПТУР “Фагот”, АГС-17, крупнокаліберний кулемет “Корд”, РПВ “Джміль”.

“Захисники міста всіма силами продовжують відбирати у ворога можливість нищити житлові будинки і вбивати громадян. Боротьба за український Маріуполь триває!”, – йдеться в повідомленні.

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