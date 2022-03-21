Home / Війна / “Азов” потопив російський катер проєкту “Раптор”

“Азов” потопив російський катер проєкту “Раптор”

21/03/2022 16:31

Полк “Азов” у неділю, 20 березня, потопив ворожий катер проєкту “Раптор”.

Про це полк повідомив у понеділок, 21 березня.

“За минулу добу бійцями полку “Азов” було знищено 2 танки ворога, 17 одиниць живої сили окупанта та потоплено ворожий катер пр. 03160 “Раптор”, – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі. 

Крім того, захоплено трофейне озброєння ворога: РПГ-30, ПТУР “Фагот”, АГС-17,  крупнокаліберний кулемет “Корд”, РПВ “Джміль”.

“Захисники міста всіма силами продовжують відбирати у ворога можливість нищити житлові будинки і вбивати громадян. Боротьба за український Маріуполь триває!”, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:
“Азов” у Маріуполі влупив по командному й тиловому пунктах управління ЗС РФ. Згоріли офіцери, техніка, взвод піхоти

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Депутати з 13 країн підписали заяву щодо захисту неба та модернізації ППО України

Парламентарії низки держав підписали спільну заяву про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України. Про це повідомив у понеділок, 21 березня, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у фейсбуці. “Сьогодні наші...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse