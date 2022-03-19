“Азов” у Маріуполі влупив по командному й тиловому пунктах управління РФ. Згоріли офіцери, техніка, взвод піхоти

Захисники Маріуполя відпрацювали по командному й тиловому пунктах управління РФ, є втрати.
Про це полк “Азов” повідомив вранці в суботу, 19 березня.
“Сьогодні вранці в ході спецоперації бійцями полку «Азов» було проведено рейд по ворожому командному пункті та тиловому пункті управління, в ході якого було знищено склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога, до взводу піхоти”, – йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, знищено 1 танк, 2 БТРи та вантажні автомобілі.
“Боротьба за український Маріуполь триває!”, – додали в “Азові”.
Читайте також:
За Маріуполь: президент надав звання Героїв України командирам полку “Азов” і 36-ї бригади морпіхів
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!