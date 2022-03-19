“Азов” у Маріуполі влупив по командному й тиловому пунктах управління РФ. Згоріли офіцери, техніка, взвод піхоти

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Захисники Маріуполя відпрацювали по командному й тиловому пунктах управління РФ, є втрати.

Про це полк “Азов” повідомив вранці в суботу, 19 березня.

“Сьогодні вранці в ході спецоперації бійцями полку «Азов» було проведено рейд по ворожому командному пункті та тиловому пункті управління, в ході якого було знищено склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога, до взводу піхоти”, – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, знищено 1 танк, 2 БТРи та вантажні автомобілі.

“Боротьба за український Маріуполь триває!”, – додали в “Азові”.

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