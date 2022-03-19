За Маріуполь: президент надав звання Героїв України командирам полку “Азов” і 36-ї бригади морпіхів

Президент Володимир Зеленський надав звання Герой України командирам двох підрозділів, які продовжують героїчну оборону Маріуполя – Володимиру Баранюку, 36-та бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського ВМС ЗСУ, та Денису Прокопенку, другу “Редісу”, полк Нацгвардії “Азов”.
Як передає “Новинарня“, про це глава держави заявив у нічному зверненні на початку доби 19 березня.
“Я хочу сьогодні окремо та щиро висловити вдячність кожному захиснику нашого міцного Маріуполя. Нашого героїчного міста, яке переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України. 36-та окрема бригада морської піхоти. 501-й окремий батальйон морської піхоти. 1-й окремий батальйон морської піхоти. 12-та бригада Національної гвардії. Та окремий загін спеціального призначення «Азов». Я вдячний кожному і кожній – всім нашим захисникам Маріуполя. Вдячний кожному і кожній, хто захищає України”, – сказав Володимир Зеленський.
Він оголосив, що за поданням головнокомандувача Збройних сил України вирішив присвоїти звання Героя України:
– за мужність, за ефективні дії з відбиття атак ворога, за захист міста-героя Маріуполя.
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