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За Маріуполь: президент надав звання Героїв України командирам полку “Азов” і 36-ї бригади морпіхів

19/03/2022 02:00

 

Президент Володимир Зеленський надав звання Герой України командирам двох підрозділів, які продовжують героїчну оборону Маріуполя – Володимиру Баранюку, 36-та бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського ВМС ЗСУ, та Денису Прокопенку, другу “Редісу”, полк Нацгвардії “Азов”.

Як передає “Новинарня“, про це глава держави заявив у нічному зверненні на початку доби 19 березня.

“Я хочу сьогодні окремо та щиро висловити вдячність кожному захиснику нашого міцного Маріуполя. Нашого героїчного міста, яке переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України. 36-та окрема бригада морської піхоти. 501-й окремий батальйон морської піхоти. 1-й окремий батальйон морської піхоти. 12-та бригада Національної гвардії. Та окремий загін спеціального призначення «Азов». Я вдячний кожному і кожній – всім нашим захисникам Маріуполя. Вдячний кожному і кожній, хто захищає України”, – сказав Володимир Зеленський.

Він оголосив, що за поданням головнокомандувача Збройних сил України вирішив присвоїти звання Героя України:

  • полковнику Баранюку Володимиру Анатолійовичу, командиру 36-ї окремої бригади морської піхоти,
  • майору Прокопенку Денису Геннадійовичу, командиру окремого загону спецпризначення “Азов”

– за мужність, за ефективні дії з відбиття атак ворога, за захист міста-героя Маріуполя.

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