Оборонці Маріуполя воюють у тім числі трофейною зброєю, чекають приходу основних сил та деблокади

Фото: ТГ-канал "Азов-Маріуполь"

Маріуполь потрібен Володимиру Путіну, щоб приховати справжні цифри жертв серед цивільного населення у місті, яке вже 17 діб перебуває в облозі російських загарбників. Захисники цього приморського міста тим часом воюють вже трофейною зброєю.

Про це заявив у відеозвернені заступник командира полку “Азов” капітан Святослав Паламар.

Він зазначив, що у Маріуполі продовжують розбирати завали в драматичному театрі, який бомбами ворог знищив 16 березня. Кількість тих, хто загинув від цинічного злочину РФ, досі невідома.

“Оборонці міста продовжують героїчну боротьбу, мужньо тримають оборону, в тому числі воюють трофейною зброєю. Ми чекаємо приходу основних сил та деблокади”, – наголосив боєць “Азова”.

Він констатував, що українськими військовими щодоби знищується з десяток бронетехніки та багато живої сили противника.

“Я хочу, щоб вся Україна пишалася героїчною боротьбою захисників міста, розповідала це на весь світ… Маріуполь продовжує бути українським містом. Боротьба триває”, – наголосив Паламар.

“У місті тривають вуличні бої, ворожа авіація та артилерія працює без зупину, місто зрівнюють з землею… Я наголошую на тому, що Путіну Маріуполь потрібен для того, щоб показати слабкість нашої держави. Я наголошую на тому, що Путіну потрібен Маріуполь, щоб створити сухопутний коридор в Крим. Я наголошую на тому, що Путіну потрібен Маріуполь, щоб приховати справжні цифри жертв серед цивільного населення, адже те, що вам кажуть, значно відрізняється від реальності”, – заявив Паламар, додавши, що загарбники розстрілюють тих, хто був пов’язаний з армією, беруть людей в заручники.

Читайте також:

Армія готова йти на деблокаду Маріуполя, чекаємо наказу, – Білецький виступив зі зверненням