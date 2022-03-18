ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 23 – 18.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Фото: 26-та артилерійська бригада

На ранок

Відсьогодні ціни на пальне в Україні знизяться:

▪️ дизпаливо буде коштувати на 5 грн дешевше,

▪️ бензин — на 7 грн дешевше

Це пов’язано з тим, що в Україні скасували акциз на пальне та знизили ставку ПДВ з 20% до 7%.

0:30

Нічне звернення президента Володимира Зеленського:

▫️ У полон взяті нові російські строковики. Серед них є й ті, хто відмовляється повернутися в Росію. А є й багато тих, про кого в Росії навіть не згадують. Не намагаються навіть забирати. На кого додому вже прийшли похоронки, хоча вони в нас у полоні і живі.

▫️ Говорив із президентом Франції Макроном. Посилюємо захист України. Вдячний президенту США Байдену за нову й дієву підтримку для нашої держави. Зрозумійте: я не можу розкрити вам усіх деталей і цього пакету підтримки, і інших.

▫️ Як не час розкривати й нашу тактику переговорів. Переговорів заради миру, суверенітету, територіальної цілісності нашої держави, нашої волі. Працюючи більше в тиші, ніж на телебаченні, радіо чи у фейсбуці.

▫️ Наш уряд підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців на базі програми “5-7-9%”. Будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0%. На час воєнного стану плюс 1 місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка – 5%. А загальний обсяг кредиту може бути до 60 млн грн.

▫️ Кабінет Міністрів завтра проголосує за масштабне скорочення регуляцій. Було понад 600 дозволів і ліцензій для бізнесу, а залишаються обовʼязковими близько 20.

▫️ Я доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках. (…) Увесь депозит. У будь-якому банку нашої держави.

▫️ Наш Маріуполь, наш Харків, наш Чернігів, Київська область, Ізюм і всі наші міста-герої. Яким дуже складно. Дуже. Ми робимо все і робимо всі. Абсолютно. Наша армія, поліція, ДСНС, гуманітарні конвої, церква… Увесь наш народ. Ми вас не залишимо. А їм не пробачимо.

Близько першої

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що йому зламали сторінку у фейсбуці, щоб розмістити провокаційне повідомлення. Про це йдеться в його дописі, зробленому невдовзі після півночі.

“Друзі і вороги! Моя сторінка була зламана. Війна, в тому числі й на інформаційному полі, триває. І агресор використовує всі можливі методи. Російські пропагандони першими ж і поширили власноруч створений фейк”, – зазначив голова ДПСУ.

Годиною раніше на його ФБ-сторінці з’явилося повідомлення нібито про вбивство під Харковом українських прикордонників та наміри Дейнека помститися всім причетним оркам та їхнім родинам.

Пост був написаний російською, “щоб ця інформація дійшла російських вбивць”.

Невдовзі оригінал допису на ФБ-сторінці Дейнека став недоступний, але він негайно з’явився в ефірі однієї з російських пропагандистських програм.

“Попри це, ми продовжимо свою боротьбу, і Перемога буде за нами”, – прокоментував Дейнеко в наступному дописі замість видаленого.

00:35

За добу 17 березня Повітряні сили ЗСУ разом із ППО загалом сім літаків противника та один вертоліт, – повідомлення речника ПС Юрія Ігната.

“Винищувачі провели в небі кілька повітряних боїв, уразили дві повітряні цілі, попередньо – це винищувач та штурмовик ворога”, – розповів він.

“Зенітні ракетні війська Повітряних cил звітують про ураження ще п’ятьох літаків окупантів, типи встановлюються. Також протиповітряною обороною знищено три безпілотники, три крилаті ракети та один вертоліт рашистів”, – ідеться у зведенні.

Відтак, за зведеною статистикою, 17 березня силами протиповітряної оборони держави знищено щонайменше 14 повітряних цілей російських окупантів:

7 літаків;

1 вертоліт;

3 БпЛА;

3 крилаті ракети.

“По колонах броньованої техніки та автомобілях забезпечення російських окупаційних військ потужних ударів завдала бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних сил”, – додав речник.

Північ

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 24:00 17.03.2022 щодо російського вторгнення

Російські окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України. Стратегічні цілі щодо розгрому угруповань Збройних Сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані.

На Волинському напрямку ворог наступальних дій не здійснював. Продовжував посилювати охорону українсько-білоруського кордону підрозділами збройних сил Білорусі. Зберігається висока ймовірність проведення провокацій спецслужбами російської федерації.

На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, основні зусилля окупантів були зосереджені на утриманні зайнятих раніше рубежів та здійсненні заходів підготовки для можливого наступу на Київ. Водночас втрати, що були завдані окупантам українськими захисниками, низький морально-психологічний стан рядового та сержантського складу, а також відсутність досвідчених командирів підрозділів тактичної ланки унеможливлюють відновлення наступальних дій у найближчій перспективі.

На Сіверському напрямку ворог намагається утриматись на визначених рубежах, відновити боєздатність підрозділів та поповнити запаси. Окупанти продовжують часткове блокування міста Чернігова та здійснюють артилерійські обстріли міста.

У напрямку Броварів противник активних бойових дій не проводив. В районі міста Бровари окупанти періодично здійснюють артилерійські обстріли позицій Збройних сил України.

На Слобожанському напрямку, з метою відновлення наступальних дій на міста Суми та Харків, окупанти намагаються поповнити запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів та вимушені передчасно задіяти накопичені людські резерви. У напрямку на місто Ізюм ворог намагається відновити наступальні дії.

На Луганському та Донецькому напрямках основні зусилля противник зосередив на підготовці до наступу на Сєвєродонецьк і оточенні Маріуполя.

На Південнобузькому напрямку ворог активні дії не проводив. Перейшов до оборони та інженерного облаштування зайнятих рубежів. Намагався провести перегрупування та здійснити поповнення запасів.

Окупанти не полишають спроб виявити та знищити систему протиповітряної оборони вздовж Чорноморського узбережжя.

В акваторії Чорного моря противник намагається проводити демонстраційні дії.

Командування збройних сил російської федерації продовжує вживати заходів щодо поповнення втрат особового складу за рахунок іноземців. За наявною інформацією, російськими окупантами вже підібрано близько

1000 добровольців із представників так званої армії Башара Асада та Хезболи.

Головною вимогою до іноземних бойовиків є досвід ведення бойових дій в місті. Водночас, за наявною інформацією, вищезгадані бойовики мають на меті не участь у бойових діях на території України, а використання “відрядження” як можливості потрапити до країн Європи.

Читайте про ДЕНЬ 1 ОБОРОНИ, 24.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 2 ОБОРОНИ, 25.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 3 ОБОРОНИ, 26.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 4 ОБОРОНИ, 27.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 5 ОБОРОНИ, 28.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 6 ОБОРОНИ, 01.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 7 ОБОРОНИ, 02.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 8 ОБОРОНИ, 03.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 9 ОБОРОНИ, 04.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 10 ОБОРОНИ, 05.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 11 ОБОРОНИ, 06.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 12 ОБОРОНИ, 07.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 13 ОБОРОНИ, 08.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 14 ОБОРОНИ, 09.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 15 ОБОРОНИ, 10.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 16 ОБОРОНИ, 11.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 17 ОБОРОНИ, 12.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 18 ОБОРОНИ, 13.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 19 ОБОРОНИ, 14.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 20 ОБОРОНИ, 15.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 21 ОБОРОНИ, 16.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 22 ОБОРОНИ, 17.03.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО і надалі відмовляється військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України.

▪️ Путін і надалі збирає сили для штурму української столиці, однак темп наступу сповільнився.