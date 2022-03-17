Втрати росіян у війні проти України – вже 14 тисяч осіб

Втрати росіян у війні проти України складають вже 14 тисяч осіб.
Оновлені дані опубліковані у четвер, 17 березня.
Так, втрати окупанта складають:
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, додали в ГШ.
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