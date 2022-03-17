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ГШ ЗСУ: на Поліському напрямку підрозділи 36-ї армії Східного ВО зазнали значних втрат

17/03/2022 01:22

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 24:00 16.03.2022 щодо російського вторгнення

Противник продовжує наступальну операцію проти нашої держави. Станом на 16 березня ворогом у повній мірі не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції.

На Волинському напрямку російські окупаційні війська, за повної підтримки воєнно-політичного керівництва Республіки Білорусь, продовжують активно використовувати її територію для розміщення ракетних комплексів, нанесення ракетних ударів по території України та організації всіх видів забезпечення військ. Також збройними силами російської федерації активно використовується аеродромна мережа і транспортна інфраструктура Білорусі.

Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь постійно здійснює моніторинг обстановки у прикордонних з Україною районах. З метою отримання інформації розвідувального характеру білоруськими розвідувальними органами здійснюється опитування громадян, що перетинають українсько-білоруський кордон.

На Поліському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні розвідки та намаганні організувати контрбатарейну боротьбу. Значних успіхів не має. В ході ведення бойових дій підрозділи 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу зазнали значних втрат в особовому складі й техніці та були вимушені передчасно задіяти резерви.

На Сіверському та Слобожанському напрямках активних наступальних дій з боку ворога не фіксується. Окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, здійснити перегрупування військ та поповнити запаси.

Противник не полишає спроб просунутись південніше міста Ізюм, ймовірно, з метою продовження наступу в напрямку Слов’янська. Успіху не має.

У Південнобузькому операційному районі противник продовжує спроби закріпитися на займаних позиціях. Після завданого підрозділами Збройних сил України удару по аеродрому Херсон, який тимчасово перебуває під контролем ворога, окупанти намагаються здійснити перебазування техніки, що вціліла.

Корабельний склад Чорноморського флоту РФ продовжує блокування судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

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