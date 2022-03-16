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Знімки з космосу довели, що росіяни повторно втратили гелікоптери в Чорнобаївці, де їх уже палили

16/03/2022 20:23

Система НАСА Fire Information for Resource Management System (FIRMS), яка відстежує великі пожежі по всьому світу, зафіксувала знищення вогнем військової техніки в зайнятому окупантами аеропорту “Херсон” у селищі Чорнобаївка. Російські гелікоптери горіли там вдруге за вісім днів!

Як повідомляє CNN, фотографії з повторної пожежі були зроблені у вівторок, 15 березня, о 13:42 за місцевим часом.

Унаслідок артилерійських обстрілів з боку ЗСУ були знищені принаймні три російські вертольоти. Також постраждали декілька військових машин поблизу.

14 березня супутникові знімки від Maxar Technologies показували певну кількість російських військових гелікоптерів в аеропорту Херсона, а на його околицях також були видні десятки одиниць ворожої військової техніки.

Це смішно, але виходить, що росіяни повторно поставили свої вертольоти й машини на аеродром у Чорнобаївці – після того, як у ніч на 7 березня українська армія вже завдавала вогневого ураження по скупченню гелікоптерів ЗС РФ у цьому ж місці. Як наслідок, тоді повідомляли про знищення близько 30 вертольотів ворога.

Спалена вдруге російська техніка в аеропорту Херсона (відео):

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