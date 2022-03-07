Морська піхота вдарила по аеродрому під Херсоном. Знищено ворожі вертольоти та іншу техніку

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У ніч на 7 березня морські піхотинці ЗСУ на Херсонщині знищили велику кількість російської техніки, зокрема вертольоти.

Про це в понеділок повідомляє Командування морської піхоти ВМС ЗС України.

“Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсона. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка“, – розповіли в КМП.

Крім того, в командуванні нагадали, що минулої доби на підступах до Миколаєва було знищено також три колони ворога, й українські захисники захопили трофеї, колісну техніку, сім одиниць гаубиць Д-20 тощо.

“Дякуємо всім, хто сьогодні стоїть на сторожі наших домівок на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині, захищає наші сім’ї, поки частина особового складу стримує російську навалу на інших рубежах оборони держави”, – звернулися морські піхотинці.

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