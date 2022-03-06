Миколаївці показили відео з розгромом гаубичної батареї та роти ВДВ РФ

У мережі з’явилися фото й відео поразки російської парашутно-десантної роти під Миколаєвом.
Десантники РФ розбіглися після атаки української армії, кинувши сім нових бойових машин десанту (БМД) та чотири самохідні артилерійські гармати “Нона”.
Інформацію про здобуті “Нони” з іншого боку лісосмуги додав нардеп-військовик Роман Костенко, який безпосередньо бере участь у бойових діях.
Також поширюється відео із розгромом російської гаубичної батареї під Миколаєвом. Тут окупанти після влучних ударів української артилерії кинули одразу вісім гаубиць Д-30.
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