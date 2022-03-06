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Миколаївці показили відео з розгромом гаубичної батареї та роти ВДВ РФ

06/03/2022 22:15

У мережі з’явилися фото й відео поразки російської парашутно-десантної роти під Миколаєвом.

Десантники РФ розбіглися після атаки української армії, кинувши сім нових бойових машин десанту (БМД) та чотири самохідні артилерійські гармати “Нона”.

Інформацію про здобуті “Нони” з іншого боку лісосмуги додав нардеп-військовик Роман Костенко, який безпосередньо бере участь у бойових діях.

Трофейна “Нона” під Миколаєвом. Фото надане Романом Костенком

Також поширюється відео із розгромом російської гаубичної батареї під Миколаєвом. Тут окупанти після влучних ударів української артилерії кинули одразу вісім гаубиць Д-30.

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