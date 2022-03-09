На Херсонщині окупанти перевдяглися в цивільний одяг і рушили на Миколаїв, – Генштаб

У Херсонській області російські військові перевдяглися в цивільний одяг і рушили на Миколаїв, а в Бердянську Запорізької області поширюють пропагандистські матеріали.

Про це йдеться у оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 ранку середи, 9 березня.

“В Херсонській області виявлено, що військовослужбовці ЗС РФ, переодягнені у цивільний одяг, висувалися у напрямку на місто Миколаїв”, – йдеться в повідомленні.

У Бердянську ворог почав поширювати пропагандистські матеріали направлені на дискредитацію військово-політичного керівництва нашої держави.

У населених пунктах Чернігівської області, що тимчасово зайняті російськими військами, ворог, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, продовжує переховувати озброєння та військову техніку серед житлових будинків та в приміщеннях сільськогосподарських об’єктів.

“Використовує мережу лікувальних закладів для надання медичної допомоги пораненому особовому складу. Окупанти виводять з ладу вежі стільникового зв’язку”, – додають в ГШ.

На Північному та Північно-західному напрямках продовжується ведення бойових дій в Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, триває оборона міста Чернігова.

Угруповання сил і засобів оборони міста Києва відбиває наступ противника, наносить вогневе ураження його наступальним угрупованням та стійко утримує визначені рубежі.

На Південному напрямку оперативні угруповання сил оборони здійснюють прикриття державного кордону України та морського узбережжя, охорону і оборону аеродромів та об’єктів критичної інфраструктури.

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