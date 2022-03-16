Ще 40 артсистем: оновлена статистика втрат ворога від ГШ ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлену статистику втрат російських окупантів у живій силі та техніці станом на ранок 16 березня. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 орієнтовно склали: • особового складу – понад 13800 (+300),

• танків ‒ 430 (+36),

• бойових броньованих машин ‒ 1375 (+96),

• артилерійських систем – 190 (+40),

• РСЗВ – 70 (+6)

• засобів ППО – 44 (+9),

• літаків – 84 (+3),

• гелікоптерів – 108 (+13),

• автомобільної техніки – 819 (+179),

• кораблів /катерів – 3,

• цистерн з ПММ – 60,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 (+2),

• спеціальної техніки – 10. (У дужках – зміна за добу проти даних ранку 15 березня, за підрахунками “Новинарні“). “Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій”, – зазначено у зведенні. Читайте також:

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Редактор: Нестор Дим

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