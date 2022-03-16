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Ще 40 артсистем: оновлена статистика втрат ворога від ГШ ЗСУ

16/03/2022 10:11

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлену статистику втрат російських окупантів у живій силі та техніці станом на ранок 16 березня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 орієнтовно склали:

• особового складу – понад 13800 (+300),
• танків ‒ 430 (+36),
• бойових броньованих машин ‒ 1375 (+96),
• артилерійських систем – 190 (+40),
• РСЗВ – 70 (+6)
• засобів ППО – 44 (+9),
• літаків – 84 (+3),
• гелікоптерів – 108 (+13),
• автомобільної техніки – 819 (+179),
• кораблів /катерів – 3,
• цистерн з ПММ – 60,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 (+2),
• спеціальної техніки – 10.

(У дужках – зміна за добу проти даних ранку 15 березня, за підрахунками “Новинарні“).

“Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій”, – зазначено у зведенні.

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