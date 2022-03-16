ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 21 – 16.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Близько 4-ї

Мешканці Вінниці повідомляють про звуки сильних вибухів.

Після другої

У багатьох регіонах України оголошено повітряну тривогу: Київ та область, Кременчук, Полтава, Кривий Ріг, Нікополь, Миколаїв, Черкаська, Дніпропетровська, Львівська, Івано-Франківська, Одеська, Вінницька, Кіровоградська області тощо.

Після півночі

Компндування Повітряних сил ЗСУ в нічному зведенні повідомило, що 15 березня протиповітряна оборона знищила три літаки рашистів. Один поки не встановлено, а два – це винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Також збито один ворожий вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

Крім того, авіація Повітряних сил ЗСУ завдавала ракетно-бомбових ударів по наземних цілях окупантів. Група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24М, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації під прикриттям винищувачів здійснила дев’ять авіанальотів на колони ворожої техніки та скупчення військ.

Після півночі

Президент Володимир Зеленський підписав чергові укази про надання українським воїнам високих державних нагород, зокрема звань Героїв України. Найвищої відзнаки удостоєні шість військовослужбовців, із них четверо – посмертно.

“Я підписав указ про відзначення державними нагородами 139 військовослужбовців Збройних Сил України, які відзначилися в обороні нашої держави. 32 з них – посмертно.

Також підписав указ про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”, – повідомив Зеленський у нічному зверненні на початку доби 16 березня.

Звання Героя України надані:

Полковнику Гудзю Валерію Федоровичу. Посмертно. За героїчну оборону Попасної в Луганській області.

Полковнику Котенку Сергію Леонідовичу. Посмертно. Завдяки його мужнім діям та особистій рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки.

Полковнику Мариняку Олександру Мирославовичу. Посмертно. Завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників та ворожої техніки.

Майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Завдяки його професіоналізму та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога.

“Вічна памʼять кожному, хто загинув за нашу Україну!” – сказав Зеленський.

Старшому лейтенанту Дозірчому Дмитру Леонідовичу. Його ефективні дії при обороні Херсонської області дали змогу нашим силам вийти з оточення і продовжити боротьбу.

Старшому лейтенанту Сидунцю Володимиру Володимировичу. Завдяки його діям знищено дивізіон російських “Іскандерів”.

Після півночі

Президент Володимир Зеленський у черговому нічному відеозверненні розповів, що під час українсько-російських переговорів сторона РФ озвучує вже більш реалістичні позиції, але “ще потрібен час”.

“Ми всі хочемо миру. Якнайшвидше. Ми всі хочемо перемоги. І постійно є таке відчуття, що ще трохи, і ми здобудемо те, що належить саме нам, Україні, по праву. Але…

Але ще потрібні зусилля. Потрібне терпіння. Ще потрібно боротися. І працювати – кожному на своєму місці. Кожному.

Зокрема, нашим представникам, нашій делегації на переговорах із Російською Федерацією. Це важливо. Складно, але важливо, тому що будь-яка війна завершується угодою. Зустрічі тривають. Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать уже реалістичніше. Проте, ще необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України“, – сказав Зеленський.

Ще цитати зі звернення президента:

Київ відвідали сьогодні премʼєр-міністри трьох держав-партнерів — Польща, Чехія та Словенія. Це вагома підтримка. Коли для окупантів наш Київ – мішень, особливо важливо й особливо сміливо бути тут, поруч із нами. Так проявляється лідерство. І я запрошую всіх друзів України відвідати Київ .

. У середу запланований мій виступ у Конгресі Сполучених Штатів. Важлива подія.

Я вдячний народним депутатам за те, що більшість голосувань зібрали понад 340 голосів “за”. Це демонструє політичну єдність України. Коли всі партії та групи працюють разом у законно обраному парламенті, руйнується один із головних міфів окупантів про те, що нібито українська влада не представляє волі народу.

А всім колаборантам , які вирішили попрацювати трішки на окупантів, треба вже уявляти, де ж у Ростові вони ховатимуться від покарання.

, які вирішили попрацювати трішки на окупантів, треба вже уявляти, від покарання. Сподіваюся, що в середу відбудеться довгоочікуваний порятунок людей з міста Ізюм Харківської області. Гуманітарний коридор погоджений.

20 тисяч змогли виїхати з Маріуполя. Поки що тільки власним транспортом. Там буде складна ситуація. Ми боремося за вас. Вибачте, все дуже складно. Українську колону з гуманітарним вантажем, як і раніше, блокують постійно російські солдати на дорозі до міста. Але ми не відмовимося від намагань врятувати людей, врятувати місто.

Хочу сказать прямо всем чиновникам РФ: если вы останетесь на должностях, если вы не выступите против войны, международное сообщество лишит вас всего. То же самое касается системы пропаганды — если вы остаетесь работать на пропаганду, вы подвергаете себя гораздо большему риску, чем если просто уйдете.

Північ

Зі зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 00:00 середи, 16 березня:

“Загалом, станом на 15 березня 2022 року ворогом втрачено (знищено повністю або втрачена боєздатність) до 40% підрозділів, залучених до т. зв. “операції” на території України”.

“Завдання щодо розгрому угруповань ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші завдання противником не виконані. Водночас окупанти зупинені на Миколаївському напрямку.

Ворог намагається посилити угруповання військ за рахунок додаткового перекидання на територію України батальйонних тактичних груп, сформованих зі зведених підрозділів, що зазнали втрат протягом перших десяти діб операції, військових найманців із числа громадян іноземних держав.

Крім того, за наявною інформацією, російським військовим керівництвом прийнято рішення про достроковий випуск курсантів вищих військових навчальних закладів на території РФ із подальшим залученням їх до бойових дій проти України”, – ідеться у зведенні.

На Волинському напрямку дії противника змін не зазнали, основні зусилля зосереджуються на посиленні охорони українсько-білоруського кордону.

Виявлено перекидання до прикордонних з Україною районів підрозділів 120-ї окремої мотострілецької бригади (Мінська) Північно-Західного оперативного командування ЗС Білорусі.

На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

Зазнавши втрат, ворог, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, здійснює хаотичне мінування місцевості, створюючи небезпечні умови існування мирному населенню України. Поряд із цим противник здійснював перегрупування, відновлення боєздатності розгромлених у попередніх боях підрозділів. Внаслідок ефективних дій ЗС України ворог несе значні втрати в живій силі і техніці.

На Сіверському напрямку противник протягом дня зосереджував зусилля на веденні розвідки. Має проблеми із забезпеченням військ боєприпасами.

На Слобожанському напрямку противник намагається посилити наявне угруповання шляхом зосередження резервів поблизу державного кордону, перекрити доступ до міста Суми з південного напрямку та блокувати місто Ізюм. Успіхів не має.

На Донецькому напрямку ворог вдався до невдалої спроби просування на напрямках населених пунктів Рубіжне, Сєверодонецьк, Лисичанськ, в результаті чого окупанти зазнали значних втрат та були змушені відійти у вихідне положення. В районі Попасної противник намагається утримати зайняте положення. Не має успіху в районі Авдіївки.

Найгіршою обстановка залишається в районі Маріуполя, де противник намагається блокувати місто на західній і східній околицях міста. Має значні втрати, змушений ввести резерви зі складу 810-ї окремої бригади морської піхоти.

На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів, удосконаленні інженерного обладнання наявних позицій. Не відмовляється від задуму продовження наступу в напрямку Кривого Рогу.

Внаслідок ефективної роботи підрозділів Сил оборони України в районі Чорнобаївки ворог втратив сім бойових вертольотів.

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Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після 19 діб бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО і надалі відмовляється військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України.

▪️ Путін і надалі збирає сили для штурму української столиці, однак темп наступу сповільнився.