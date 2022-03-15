Глави урядів Польщі, Чехії й Словенії зустрілися з керівництвом України в Києві на тлі артилерійського бою

Під час зустрічі. Скріншот відео

Президент Володимир Зеленський на Банковій зустрівся з прем’єр-міністром та віцепрем’єром Польщі, прем’єрами Чехії та Словенії, які приїхали до Києва підтримати Україну під час повномасштабного вторгнення військ РФ.

Про це зустріч повідомила пресслужба глави держави ввечері 15 березня.

“Голова польського уряду Матеуш Моравецький, віцепрем’єр Ярослав Качиньський, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала та прем’єр-міністр Словенії Янез Янша. Ваш візит до Києва у цей важкий для України час – потужне свідчення підтримки. Ми це дуже цінуємо”, – сказав Зеленський.

Як видно на опублікованому відео, зустріч відбувалася в робочій обстановці, за участю прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, великої кількості помічників та співробітників. Зовні чекали багато журналістів.

На відео можна почути, як Зеленський розповів, що російські війська обстрілюють всю Україну, в тому числі західні області, зокрема Львівську. Також він зазначив, що частина тих, хто воює на боці росіян, говорять “незрозумілою нам мовою” – “тобто вони чи з Сирії, чи ще звідкись їх звозять”.

Після зустрічі Володимир Зеленський виступив із заявою для журналістів, подякувавши гостям за підтримку та їхню мужність.

“У такий час, коли багато послів покинуло Україну у зв’язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації, ці поважні люди, лідери своїх прекрасних незалежних європейських держав, нічого не бояться, більше бояться за нашу долю, і вони тут, щоб нас підтримати. Це великий мужній, правильний і дружній крок. І я впевнений, що з такими друзями, з такими країнами, з такими сусідами і партнерами ми дійсно зможемо перемогти”, – сказав Зеленський журналістам за результатами зустрічі.

Президент зауважив, що під час перемовин обговорювалися питання гарантій безпеки для України, посилення санкційної політики щодо держави-агресора, а також перспективи членства України у Європейському Союзі.

Співрозмовники торкнулися також планів відбудови нашої країни після завершення військових дій. У цьому контексті важливою є міжнародна допомога у наповненні відповідних фондів відновлення, які вже створив український уряд.

Як інформувала “Новинарня“, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький разом із віцепрем’єр-міністром Ярославом Качинським, прем’єр-міністрами Чехії Петром Фіалою та Словенії – Янезом Яншею прибули до Києва надвечір 15 березня. Вони їхали поїздом.

Вчинок польських, чеського та словенського урядовців багато важить, з урахуванням того, що російська окупаційна армія стоїть на околицях Києва, а артилерія й авіація РФ обстрілюють місто. Під час перебування глав урядів країн ЄС у Києві на околиці міста триває артилерійський бій з боку Гостомеля й Мощуна, його добре чути в місті.

Нинішній приїзд європейців схожий на чин президента України Віктора Ющенка, який у серпні 2008 року прилетів до Тбілісі під час російського вторгнення в Грузію, загітувавши з собою президентів Литви, Польщі, Естонії та прем’єра Латвії.

У польському уряді повідомили, що візит здійснюється за домовленістю з Європейським Союзом, про нього поінформовані голова Європейської ради Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та ООН.

“Ця війна – результат жорстокого тирана, який нападає на беззахисних мирних жителів, бомбардує міста та лікарні в Україні! В результаті світ втратив почуття безпеки, а безневинні люди гинуть і втрачають все своє майно. Ми повинні якнайшвидше зупинити трагедію, що відбувається на Сході. Тому ми приїхали…” – написав Моравецький у соцмережах.

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