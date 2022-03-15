Єднання під час війни: 76% українців вважають, що справи рухаються у правильному напрямку. СОЦІОЛОГІЯ

Фото: пресслужба 93 омбр

Незважаючи на повномасштабну війну з РФ, 76% опитаних українців вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Це найвищий показник за усю історію замірів.

Про такий висновок за результатами соцопитування заявила 15 березня Соціологічна група “Рейтинг” (дослідження було проведене 12-13 березня).

Лише 15% українців вважають, що справи рухаються в неправильному напрямку. 10% – не змогли оцінити.

У всіх регіонах та серед вікових груп домінує оцінка напрямку як правильного.

56% вважають, що головна мета вторгнення росії – це повне знищення українського народу, і ця думка домінує в усіх регіонах України.

Ще половина вважають, що ціль нападу – окупація України і приєднання до росії.

Тільки 15-17% думають, що росія переслідує мету змінити політичний курс України чи запобігти розміщенню баз НАТО, 10% – вважають, що мотивом є знищення військової інфраструктури, 5% – провокування НАТО на війну.

Тих хто вважає, що вторгнення росії мало за мету захистити російськомовних – лише 2%.

Реальним шляхом завершення війни більшість бачить пошук компромісів на переговорах із залученням інших країн (64%).

Водночас майже третина вважають, що варто відмовитися від переговорів і воювати до звільнення всіх територій. І лише 1% вважають, що варто погодитись на більшість вимог рф.

Половина опитаних українців оцінюють ймовірність того, що росія здійснить військовий напад на одну з країн Європи як високу (25%) або середню (26%). Лише 22% взагалі відкидають таку ймовірність, це передусім старші люди.

Поряд із цим, підтримка вступу України до НАТО за останні два тижні дещо скоротилась з рекордних 76% до 72%.

Основна причина – відсутність рішення про закриття неба над Україною, якого вимагають майже 90% українців.

Соціологи зазначають, що в період війни значно зросла самооцінка населення. Тепер Україну порівняно з країнами Європи бачать серед “лідерів” (34%) і “середнячків” (42%), тоді як ще два місяці тому бачили серед “аутсайдерів”.

Водночас 63% опитаних бачать Україну в “лідерах” серед країн колишнього СРСР, тоді як ще два місяці тому бачили переважно серед “середнячків”.

Абсолютна більшість підтримують ініціативу надання містам статусу міста-героя (93%) та перейменування вулиць на честь Героїв, які зараз боронять Україну (92%).

В усіх регіонах максимальна підтримка такої ініціативи. Унікальний шанс – творити нову історію через нових героїв, які об’єднують.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 12-13 березня 2022 р.

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