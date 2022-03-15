Прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії прибули в Київ

Фото з твітера Петера Фіали

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що прибув до Києва разом з главами урядів Чехії та Словенії.

Про це він розповів у своїх соцмережах у вівторок, 15 березня.

“Ця війна – результат жорстокого тирана, який нападає на беззахисних мирних жителів, бомбардує міста та лікарні в Україні! В результаті світ втратив почуття безпеки, а безневинні люди гинуть і втрачають все своє майно. Ми повинні якнайшвидше зупинити трагедію, що відбувається на Сході. Саме тому разом із віцепрем’єр-міністром Ярославом Качинським, прем’єр-міністрами Петром Фіалою та Янезом Яншою ми знаходимося у Києві”, – написав Моравецький у Facebook, опублікувавши фото візиту.

Раніше подібне фото опублікував також прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Dnešní cesta do Kyjeva s premiéry @MorawieckiM a @JJansaSDS a vicepremiérem Jaroslawem Kaczyńským za ukrajinským prezidentem @ZelenskyyUa a premiérem @Denys_Shmyhal. pic.twitter.com/AzT03Gi19G — Petr Fiala (@P_Fiala) March 15, 2022

Раніше в польському уряді повідомили, що візит здійснюється за домовленістю з Європейським Союзом, і про нього поінформовані голова Ради Європейського Союзу Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та ООН.

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