ЗСУ знищили дивізіон ракетних комплексів “Іскандер-М”

У Чернігівській області Збройні сили України знищили дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер-М”.
Про це вдень у четвер, 10 березня, повідомили в оперативному командуванні “Північ”.
“На чернігівському напрямку один із підрозділів оперативного командування “Північ” знищив дивізіон “Іскандер-М”, які обстрілювали мирне населення”, – йдеться в повідомленні.
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