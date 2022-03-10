Home / Війна / ЗСУ знищили дивізіон ракетних комплексів “Іскандер-М”

ЗСУ знищили дивізіон ракетних комплексів “Іскандер-М”

10/03/2022 12:22

У Чернігівській області Збройні сили України знищили дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер-М”. 

Про це вдень у четвер, 10 березня, повідомили в оперативному командуванні “Північ”.

“На чернігівському напрямку один із підрозділів оперативного командування “Північ” знищив дивізіон “Іскандер-М”, які обстрілювали мирне населення”, – йдеться в повідомленні. 

Читайте також:
“Не кожен “Іскандер” долетить до середини Дніпра”: експерт оцінив перспективу подальших ракетних ударів РФ

Унікальних переглядів: 6 346
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Люди переказали НБУ для армії вже більше 11 мільярдів

Станом на ранок 10 березня на спеціальний рахунок НБУ для допомоги армії надійшло понад 11 млрд грн. Про це повідомляє Національний банк України. “Станом на 10 березня 2022 року...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse