“Не кожен “Іскандер” долетить до середини Дніпра”: експерт оцінив перспективу подальших ракетних ударів РФ

Ілюстративне фото. залишки ракети Р-500 - Видубичі

Віктор Кевлюк,

експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу

(FB)

Про ракетний треш і трохи про те, що буде далі.

Дзвонив Пентагон і казав таке: за 9 діб РФ запустила 480 ракет, з них 230 – з мобільних ПУ, тобто з “Іскандерів”. 160 пусків – з території РФ, 70 – з Білорусі (з-під Мозиря, якщо випадково ця дира комусь з українських міст – побратим, прокляніть їх та викиньте з братів-друзів; Конотопським відьмам: як звільнитеся від справ оборони рідного місця – поробляйте туди), 10 – з кораблів ЧФ РФ.

Весь цей ракетний треш ретельно підраховує спеціально призначений бухгалтер – супутник раннього попередження про ракетний напад Imeus, котрий висить в 28000 км від Землі. Ракету, що летіла в Бровари в 1999, він теж бачив, до речі. Цифри – верняк, ця система рахує з кінця 70-х.

“Калібри” ми порахували раніше (було десь 200, витрачено десь 170. По “Іскандерам” має бути десь так: по одній ракетній бригаді є в кожній армії, що бере участь у вторгненні, тобто бригад має бути 3-4 (36-48 ПУ, кожна має 2 ракети на ПУ, ще 2 на ТЗМ, загалом у бригади – 144-192 ракети). Можна навангувати, що в закромах Родини має бути принаймні ще стільки ж. Ще можна позабирати запаси в інших бригадах (ще є 8 бригад, по неперевірених даних – навіть 10, але 2 нові я ніде знайти не зміг).

Як з мобільних ПУ стрельнули 230 штук, то це означає, що своє витратили і ще десь запозичили, тобто вже не вистачає. Ще 240 ракет запускали з літаків.

Цифрова мораль: ворогом витрачено 85% КР “Калібр”, ОТР “Іскандер” – 24% (від загального від наявного в РФ, в операційній зоні витрачено 120%, тобто ракетні удари

а) недолуго сплановані

б) криво виконані).

Про високоточну зброю РФ: коли ви наносите груповий ракетний удар крилатими ракетами по аеродрому, котрий є навіть на Google Maps, але влучаєте в газон біля аеродрому, то це – високонеточна зброя, а не ото все, що РФ в мультиках показує.

Для контрасту та усвідомлення краси ракетної справи: в 04:42 04.04.2017 два есмінці ВМФ США USS Ross (DDG-71) та USS Porter (DDG-78) нанесли удар 60 КР “Томагавк” по сирійській авіабазі Еш-Шарат. Свої цілі знайшли 59 ракет, при цьому деякі ракети першого пуску пробивали дири у бетонних укриттях, а другого пуску – влітали у пробиті дири і уражали сховані там літаки. Ось це – точність, ось це – ракетний удар. Ще маю зазначити шикарне почуття гумору і тонке розуміння російських реалій Пентагоном: ракетним ударом по гопнику керувала жінка, капітан “Портера” командер Andria L. Slough (на фоточці).

Вчиться, гопники, ракетній справі, належним чином!

Про погане: весь цей високонеточний хлам, рештки радянських крилатих ракет будуть літати над Україною до останнього дня, аж до знищення носіїв ракет (ССО це і без мене розуміють).

Але не кожен “Іскандер” долетить до середини Дніпра. Так у Гоголя, не?

Про хороше: балістичні ракети перехоплюються наявними у нас засобами простіше, ніж крилаті.

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