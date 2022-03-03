“Вершини оперативного мистецтва”: військовий експерт пояснив, чому ЗСУ тактично правильно відбивають атаку РФ

Віктор Кевлюк,
експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу
(FB)
Про воєнний покер або що карти говорять?
Воєнними картами я займався майже 35 років і ще той оперативний катала. Хоча служив з крутішими на порядки. Аналіз таких публікацій я роблю щодня, намагаючись зрозуміти перебіг подій і спробувати зрозуміти наміри російського командування.
Найбільш вірне розуміння ситуації дає карта на сірому фоні в лівому верхньому куті: ми маємо справи із просуванням ворожих колон вглиб нашої території, а не потужним вторгненням. Що це означає? Противник має змогу їхати маршрутом (поки має, але це не надовго), може щось захопити, але УТРИМАТИ не може. Що робити після захоплення він не знає. Хто мене читає, згадайте про те, що для вирішення політичної задачі заміни влади РФ обраний не той інструмент. Ця задача не вирішується воєнними методами. Не варто хвилюватися з приводу “до нас зайшли росіяни, нас захопили!”. Ви ставите машину на парковку, але це не означає, що парковка вами захоплена. Тут – та сама фігня.
Другий момент, що я маю зазначити: кияни мають доземно вклонитися захисникам Сум, обов’язково замутити проспект Героїв оборони Сум в столиці. Саме це наше угруповання запобігло атаці столиці зі східного боку. Зараз окупантам в Сумах дуже некомфортно: вони сковані діями оборонців, а з півдня нависла одна з найпотужніших бригад ЗСУ – “Холодний Яр”. Ворогу там зараз дуже важко зрозуміти, хто вдарить по ньому першим, де його фланги, а де тил з фронтом. Це результат дуже хорошого оперативного бачення обстановки нашим штабом на східному напрямку.
У Харкові ворог загруз у хаосі, ним самим і створеному: зараз від безсилої люті Москва просто нищить місто одночасно кидаючи на нього все, що є під руками. Глибока повага стійкості оборонців Харкова: всі резерви, що вони зараз рубають на фарш, могли опинитися на Луганщині та під Маріуполем.
Зазначу ще пару моментів, які лишилися поза увагою громади: тактично грамотне маневрування силами генерала Содоля під Волновахою. Місто залишили, але війська відійшли з мінімальними втратами на вигідний рубіж і продовжили спротив.
Під Макаровим командування дочекалося слушного моменту і розрізало угруповання вторгнення навпіл по Житомирській трасі. Тепер пазлик складайте самі: КП в Дитинцях розгромлений ССО, війська залишені без управління, під Черніговом знищено Байрактаром ешелон з пальним, всі війська північніше Києва залишені без пального. Тепер ця банда поділена на дві частини – північніше траси Київ-Житомир та південніше. Південні довго не протягнуть суто з логістичних міркувань, північні – суто з того, що бригада князя Романа має що нагадати ЗС РФ і розрахуватися по деяких рахуночках з 2014 року. Як вам координація дій військ ГШ, котрий ми так критикували останні 8 років? Впевнено скажу, що це – неабиякі вершини оперативного мистецтва.
Без вишеньки – ніяк: гарний приклад тактичної майстерності молодшої ланки військових лідерів – противнику дають переправитися через річку, підривають міст, прижимають до річки і нищать всім наявним арсеналом. Бачу цей тактичний прийом неодноразово. Працює.
Прогнозик від Пенсіонінформбюро: противник втратив перевагу раптовості та оперативну ініціативу, зупинений на більшості напрямків, розгублений. Під Києвом найближчими днями буде все тихіше і тихіше, Чернігів і Суми – стоїмо і просто утилізуємо. Харків – буде боляче, але світ бачить та ГШ не покине. Найбільш загрозливими виглядають райони Запоріжжя, Херсона, Бердянська та Маріуполя. Там є все необхідне для боротьби та перемоги.
І так: вчора РФ повідомила МАГАТЕ про взяття під контроль району Запорізької АЕС. Але ми бачили в Енергодарі зовсім іншу картину. Хто кого там контролює – глибоко дискусійне питання.
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