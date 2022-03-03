У Бучі військові ЗСУ підняли прапор над мерією

Місто Буча під Києвом, де кілька днів тому йшли виснажливі бої з ворогом і де розбито велику колону рашистської техніки, перейшло під повний контроль ЗСУ. Наші військові підняли прапор над міською радою.
Відповідне відео опівдні у четвер, 3 березня, поширила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Відео – за посиланням.
Як відомо, Буча є центром великої об’єднаної територіальної громади.
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