На війні загинув командир батальйону “Вінницькі скіфи” полковник Сергій Котенко

9 березня в бою з російськими окупантами загинув командир батальйону “Вінницькі скіфи” полковник Сергій Котенко.
Про це вранці в четвер, 10 березня, повідомила пресслужба 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
“Із сумом повідомляємо, що вчора під час бою із російським окупантом загинув легендарний комбат легендарного батальйону “Вінницькі скіфи” полковник Сергій Леонідович Котенко”, – повідомили у військовій частині.
Голова Вінницької обласної ради В’ячеслав Соколовий повідомив, що за два дні до смерті Сергія Котенка в бою загинув його брат Олександр.
“Сергій Котенко – командир 9 батальйону «Вінницькі скіфи». Загинув сьогодні. У 2014 році очолив Гайсинську райдержадміністрацію, відмовився від посади, щоб повернутися на військову службу. Учасник АТО.Олександр Котенко – загинув 2 дні тому в боях під Миколаєвом. Учасник АТО, воював в складі батальйону «Айдар», – йдеться в повідомленні.
Про загибель на фронті Сергія Котенка повідомив і його син на ФБ.
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