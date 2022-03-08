Унаслідок ракетної атаки на вінницький аеропорт загинув майор ЗСУ Іраклій Ковалевський

У Літинському районі Вінницької області 8 березня попрощалися з майором Збройних сил України Іраклієм Ковалевським.

Офіцер загинув унаслідок ракетної атаки на вінницький аеропорт 6 березня.

“Ворожі ракетні обстріли аеропорту “Вінниця” в Гавришівці забрали життя досвідченого військового, начальника рятувальної парашутно-десантної групи спеціального призначення в/ч А 1134 м.Вінниця, майора Збройних сил України – Іраклія Едуардовича Ковалевського”, – повідомили в Літинській громаді.

Відомо, що після закінчення школи в 2007 році поступив до Донецького ліцею з посиленою військово – фізичною підготовкою, який закінчив у 2009 році.

У 2009 році за власним бажанням вступив, через Пролетарсько- Будьонівський ОРВК м. Донецька до Академії Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного.

Після закінчення Академія Сухопутних військ у 2013 році був направлений для проходження військової служби до військової частини А0669 м. Керч.

З 21.06.2013 по 18.03.2015 – ніс службу начальника розвідки, був командиром розвідувального взводу військової частини А0669;

З 18.03.2015 по 20.07.2015 – командиром десантно – штурмової роти військової частини А1965;

З 20.07.2016 по 20.07.2016 – командиром роти морської піхоти військової частини А1965;

З 20.07.2016 по 29.12.2016 – командиром десантно – штурмової роти військової частини А1965;

З 29.12.2016 по 21.06.2018 — заступник командира батальйону з повітряно – десантної підготовки – начальник відділення парашутно – десантної служби.

Учасник міжнародних військових навчань за участі ЗСУ.

За мужність і героїзм, високу професійність, доблесну службу, неодноразово нагороджувався почесними військовими відзнаками.

Побратими і посестри, які служили з Іраклієм, висловлюють співчуття та злість від втрати бойового товариша.

Дізнався, що загинув мій перший командир роти. ДШР 501 обмп у 2015 році. Іраклій Ковалевський. Ця війна забрала і ще забере багато хороших людей. Але ми обов’язково переможемо! І без жодних «але»! — Т (@TarasChmut) March 7, 2022

Читайте також:

Нацполіція назвала свої втрати з початку великої війни