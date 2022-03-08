Нацполіція назвала свої втрати з початку великої війни

За час бойових дій проти російських окупантів на території України загинули 22 поліцейських.
Про це вдень 8 березня повідомляє пресслужба Національної поліції України.
“На жаль, за тринадцять днів війни загинули 22 поліцейських, 88 дістали поранень, семеро – безвісти зникли, троє – взяті в полон. Усі – під час виконання службових завдань із протидії російському ворогові”, – сказано в повідомленні.
“Поліцейські продовжують посилено працювати в умовах воєнного стану – фіксують злочини, проводять евакуацію населення, несуть службу на блокпостах, перевіряють документи, оглядають транспортні засоби, розшукують диверсантів та протидіють мародерству”, – йдеться в повідомленні НПУ.
Збройні сили України після першого дня відбиття агресії не називають число своїх втрат.
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